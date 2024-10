Što su to ribasice? Donosimo priču o jedinstvenim proizvodima od riječne ribe koji se proizvode u Vukovaru

Jeste li kad jeli riblje kobasice ili ćevape od slatkovodne ribe? Većina vjerojatno nije imala priliku kušati te specijalitete, ali zato su se tih jedinstvenih proizvoda dosjetila dvojica prijatelja iz Vukovara. Dječačku strast prema pecanju pretočili su u proizvode od riječne ribe, koje predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. Detalje otkriva naša Matea Slogar za In magazin.

''Dunav je život, djetinjstvo, mladost, odrastanje i sad kad ne živim stalno kod Dunava, stalno vuče k sebi. Biti uz Dunav, a ne jesti ribu to je jako teško, a normalno da sam imao često na meniju ribu, slatkovodnu ribu i sami smo kao djeca i mladi išli na pecanje.'', govori Miroslav Balaž.



''Mamce da napravimo, to su bili neki sitni ulovi nekih sitnih ribica i to nije bilo nešto spektakularno, ali ono kao klinci to nam je bilo zabavno i svi pokušavali nešto malo ulovit ribu'', priča Goran Terzić.



Miroslav i Goran odrasli su u Vukovaru, uz Dunav. Obilježio ih je, usmjerio u životu i inspirirao. Okusi djetinjstva vežu ih uz slatkovodnu ribu, posebice Miroslava, čiji je djed radio kao direktor firme za preradu ribe.



''S njim sam bio dosta često, na njegovom radnom mjestu koje je bilo na samom Dunavu, tamo su oni često običavali jesti ribu'', priča Miroslav.



Tada je još kao dijete uživao u okusima ribljih kobasica, za koje drugi još nisu znali da postoje. Već je tada imao san da će ih jednog dana plasirati na tržište.

''U nekim mojim kopanjima kasnije kao odrastao čovjek kada sam gledao što bi mogao pokrenuti se rodila ideja o ribasici kao prvom proizvodu i svemu što danas imam'', kaže Miroslav.



''Prijatelj je došao jednog dana smo se našli i malo razgovarali o tome kako bi mogli pokrenut proizvodnju proizvoda slatkovodne ribe u Vukovaru i meni se to činilo kao dobra ideja'', govori Goran.



Željeli su napraviti nešto unikatno što će predstavljati Vukovar u cijeloj Hrvatskoj. Nakon 20 godina snova, Miroslav je oformio tim koji bi mu pomogao u recepturi i plasiranju ribasica na tržište.



''Kao takve su nešto što su ljudi pokušavali napraviti ovdje na neki način i s vremenom sam to razvijao uključivao sam ljude koji znaju više od mene bolje od mene, struku i uspjeli smo dobiti jedan proizvod koji je dobar'', priča Miroslav.



''Probali smo da sve to bude domaće, poprilično sve više manje iz Vukovara i da ima nekakav pečat ovo grada'', kaže Goran.



Ribasice su bile okidač, a potom su dodali još proizvoda od slatkovodne ribe u svoju ponudu.



''Sad imamo i ćevapčiće riblje isto vidimo da nemamo konkurenciju jer se nitko to nije usudio raditi, radimo burgere od slatkovodne ribe čak smo sad napravili burgere u obliku ribice da budemo bliži našim najmanjim konzumentima'', priča Goran.



I sada se s ovim unikatnim proizvodima, pod nazivom Panonica, predstavljaju u projektu Nove TV i Spara Hrvatska - Startaj Hrvatska.



''Za Startaj Hrvatska znam već nekoliko godina otkad postoji i vidio sam da daje veliku podršku svima koji imaju projekte poput mog, koji pokreću poslovanje. Odmah sam uvidio sve potencijale koje ću s tim projektom uspjet ostavit i koje ćemo dosege napraviti'', kaže Miroslav.



Cijeli poduzetnički put Vukovaraca i njihovih proizvoda od riječne ribe zato ne propustite pratiti ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska.

