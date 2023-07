Što spaja naša dva mlada glazbenika, po čemu se razlikuju i tko je veći zavodnik? Sve nam je otkrio Jure Brkljača!

Što se dogodi kad Jure Brkljača i Dino Petrić završe u istoj hotelskoj sobi? Rodi se ljetni hit "Isti ka i ti", kojim su već osvojili srca publike. Što sve povezuje ova dva mlada prespektivna glazbenika, ali i po čemu se razlikuju? Tko je bolji nogometaš, a tko pak veći zavodnik, doznala je naša Anja Beneta za In magazin!

Dugogodišnji prijatelji Jure Brkljača i Dino Petrić snage su udružili pred mikrofonom. Rezultat je ljetni hit "Isti ka i ti", kojim su osvojili radijski eter.

''Bili smo u hotelskoj sobi, tada je bio koncert Trag u beskraju u Veloj Luci, inspirirala nas je ta vibra tih dana u Vela Luci. I mi smo tada, kako se kaže, u afteru uzeli gitaru i napravili pjesmu.", objasnio je Jure Brkljača.

''Stihovima pjesme ogolili su dušu te publici otkrili neke nepoznanice iz svoje biografije.

''Mogu reći da su naši životi dosta slični, podudaraju se, živimo jedan muzički život koji je dosta težak, ima puno izbivanja od kuće, od naših, koji nas najviše vole. Zapravo, ta pjesma govori o tome kako smo krali od drugih samo zbog te glazbe i tog života', objasnio je.

''Ja sam odrastao u staroj kući u svom kvartu u Dalmaciji, i nekako taj stil života skroman, nismo došli iz bogate obitelji. Onda kada sam došao kod Dina na Hvar vidio sam da on isto živi u jednoj staroj kući u Dalmaciji, i isto živi kao ja, skromno'', zaključio je Jure.

Dvojica Dalmatinaca, koji imaju mnogo toga zajedničkog, od malih nogu, uz gitaru, zavoljeli su i nogometnu loptu.

''Ja bih rekao da je Dino bolji nogometaš, brz je i dosta je angažiran dok sam ja fantazist se to kaže, ja volim dodavati. A tko je veći zavodnik? Dino bi sad rekao da sam ja, ali ja ću sad reći da je Dino jer Dina stvarno obožavaju cure, to sam se mogao uvjeriti sto puta na koncertima, jednostavno ga vole od početka sve do danas'', tvrdi Jure.

A evo po čemu se poznati Zadranin i Hvaranin najviše razlikuju.

"Razlika je ta što sam ja malo smireniji, povučeniji, korak unazad, smireniji sam dok je on dosta pod hypom, pun je energije, tako da u biti on mene diže, a ja njega povlačim i tu se onda dogodi balans'', objasnio je Jure.

Da su iz rukava izvukli hit, dokaz je reakcija publike, kojoj su spontano zapjevali na glavnom zagrebačkom Trgu.

''Svirali smo na kraju dva sata koncert samo na Manduševcu. Snimatelj koji je snimao spot je to vidio na Facebooku da mi nastupamo i on je došao spontano ...", priča Jure.

Jure večeras sprema pravu feštu na glavnom trgu u Rovinju. 29. srpnja u Veloj Luci ponovno će zapjevati u Oliverovu čast, a 17. kolovoza u rodnom Zadru u čast Tomislavu Ivčiću. Samo dan kasnije s novom pjesmom publici će se predstaviti na Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku.

''Pjesma se zove: Treba znati reći kad je kraj i baš je idealna je za Šansonu'', najavio je.

