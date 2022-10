Jedna je svoju pop karijeru započela u 90-im godinama, a njeni hitovi i dalje su bezvremenski. Druga je na scenu stupila tek prije koju godinu, ali pjesme ove talentirane pjevačice pjevaju uglas sve generacije. Proteklog su vikenda obje raspjevale Zaprešićke fanove, a što je još zajedničko Vesni Pisarović i Miji Dimišić, saznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

A Vesna Pisarović svakako zna kako donijeti odličnu atmosferu, gdje god nastupala. Talentirana pjevačica, nakon višegodišnje pauze, i dalje je u neraskidivoj vezi s vjernom publikom. Iako su njezine pjesme starije od nekih u publici, to je samo potvrda kako one jednostavno nemaju rok trajanja.



''Uvijek sam sretna jer doista se nisam nadala nakon 15 godina što me nije bilo i bavila sam se posve nečim drugim da su ove pjesme ostale i da su zaživjele, ovoliko ljudi i da ćemo čagat!'', kaže Vesna.

Adrenalin prije izlaska na pozonicu i dalje je prisutan.



''Svaki put se osjećam kao da je prvi put, uvijek je trema. Nikad ne znam da l' ću nešto zaboraviti, da l' će bend nešto zaboraviti... Publika uvijek daje neku novu informaciju na koju regiraš tako da, svaki novi koncert je nova avantura.'', govori Vesna Pisarović.

A u novu avanturu ova se atraktivna Požežanka upustila 2005., kada je na vrhuncu pop karijere otišla u Den Haag na satove pjevanja, potom u London, gdje je magistrirala jazz. Jedan album već je iza nje, a uskoro možemo očekivati i novi.



''Ova dva tjedna imala sam turneju sa svojim Petit trio standardom, snimali smo novi album, tako da evo, avantura će biti... '', kaže.

Strast prema glazbi dijeli sa suprugom Ozrenom Pupovcem, koji je saksofon svirao 20 godina. Par je svoju zagrebačku adresu prije koju godinu zamijenio onom u Berlinu.



''U Berlinu se stvarno osjećam kao kući i Berlin je grad koji ti puno daje, puno uzima, ako se prepustiš, možeš se utopiti u tom gradu, ali ako nađeš svoju nišu, onda ti strašno puno daje'', govori Vesna Pisarović.

Megahitom "Sasvim sigurna" predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu točno prije 20 godina, a upravo u Vesni Pisarović ovogodišnja pobjednica Dore cijeli život vidi glazbenog uzora. Mia Dimišić na sceni je već 7 godina, a u kratkom roku postala je miljenica hrvatske publike. Plasman na Eurosongu obilježio joj je karijeru, a sada kada su se dojmovi slegli, kaže da ništa ne bi promijenila:



''Ne bi jer sam s razlogom radila stvari kako sam radila, zato što sam se učila, zato što sam probavala. I mislim da je to zapravo poanta života, da učiš i ideš nekako, baciš se u vatru pa kako bude bude. I evo jako sam sretna što mi je ovu godinu obilježio Eurosong, jako sam ponosna što sam mogla predstavljat Hrvatsku i evo, predivno jedno iskustvo koje će ostat u sjećanju'', rekla je Mia.

Poznato je kako ova osječka glazbenica stoji iza riječi gotovo svakog svojeg singla, a posljednih se mjeseci ponovno uhvatila pera.



''Baš nekako sam se zaželjela novih pjesama, novog zvuka i novih priča. A osim toga, snimam novi album na engleskom, tako da sam ovih dana stalno bila u studiju, sad ga privodim istom kraju, voljela bi s tim albumom možda otvoriti novu priču. Otići malo u Ameriku, tražiti neke gaže, na neke festivale.. Sve nešto, otvorena sam za nove avanture'', otkrila je Mia Dimšić.

Kada ne radi, najradije vrijeme provodi s obitelji i prijateljima. Poznatom trio fantastikusu, koji čine najbolje prijateljice Mia, Domenica i Hana Huljić, nedavno se pridružila i malena Alba.



''Otišla sam vidjet Albu i samo mogu reći, jedna prekrasna beba, lijepa na roditelje. Nemam pojma na koga više liči, ja nikad ne vidim na koga bebe liče. Meni možda više na Hanu jer onako ima velike prekrasne oči kao Hana, ali to će se još mijenjati. I. naravno svaka strana obitelji govori da beba liči na njih. Tako da, držimo se neutralne, pola pola'', otkrila je Mia Dimšić.

S obzirom na roditelje, na koju god polovicu da se "baci", glazbena karijera malene Albe je neupitna.

