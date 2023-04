Zvijezda naše hit-serije o trudnoći, imenu za bebu i novom projektu koji je pokrenula: ''Želim to podijeliti!''

Zagrebačka glumica Katarina Madirazza, koju smo gledali u seriji ''Dar Mar'', nedavno je objavila da će prvi put postati mama. Za djevojčicu koja stiže početkom srpnja, Katarina i suprug Mislav već su odabrali ime. Kako joj je uspjelo trudnoću skrivati od javnosti čak sedam mjeseci, kako se priprema za dolazak kćeri te kakav je projekt pokrenula, podijelila je s Dijanom Kardum za In magazin.

Glumica Katarina Madirazza uskoro će se naći u najljepšoj ulozi - onoj mame. Da je trudna već sedam mjeseci, s javnosti je podijelila tek nedavno.



''Nekako je raspored gust, uopće nisam imala vremena kako se nije vidio trbuh, jednostavno samo sam prolazila kroz to i samo su mjeseci išli, ja čak tog nisam bila ni svjesna dok se ona nije počela micati i dok nije počeo trbuh malo rasti, tek tad mi je sinulo, ajme ovo se stvarno događa'', iskreno priča glumica.

Trudnoću odlično podnosi te je prilično aktivna trudnica. Predstave i dalje igra, a kostime još, kaže, nije trebala proširivati.



''Ona dolazi prva onda sve ostalo, ali nekako jako mi koristi upravo to da imam projekata da sam aktivna jer ja se osjećam bolje. Baš kad sam imala ta prva tri mjeseca, sam imala mučnine ali paralelno kako sam i taj faks i te probe bile pa sam i vozila. Za vrijeme tih božićnih praznika baš sam bila doma i odmarala, ali mi je zapravo to bilo još gore jer sam samo bila svjesna tih mučnina. Počela sam vježbat, aktivnija sam. Ja se zezam da sam u boljoj formi sad nego prije trudnoće'', kaže.

Ime za djevojčicu ona i suprug Mislav već su ranije odabrali. Dvojbi nije bilo.



''Mi smo ime imali zapravo i prije nego što smo uopće imali dijete. Tako da imamo Mara, Mara nam je uvijek nekako bila Mara Madirazza i to nam je. Nismo se uopće predomišljali. Ja sam mislila možda smo prebrzo odlučili, možda treba neko drugo, ali jednostavno tako nam se sviđa ovo da se nismo uopće predomišljali'', govori.

Prinovi u obitelji svi se neizmjerno vesele.



''Pošto je s moje strane obitelji ja sam najstarija i unuka i rođakinja - ovo je prvo praunuče, prva mala beba nakon dugo vremena tako da su svi užasno uzbuđeni, mama moja, naravno i sa Mislavove strane. Mama moja, sestre, dobivamo stalno neke poklone, sve su već ispisana imena tako da ni ne možemo promijeniti više ime. Imam red već čuvanja'', kaže i dodaje:

''Imam dvije mlađe sestra, najstarija sam od svih, tako da sam imala, jako puno malih beba sam prošla, imam osjećaj ne kao da već sve znam, ali zapravo dosta dobro se snalazim s malim bebama. Ne čitam toliko puno i zapravo su mi svi savjetovali da više idem po osjećaju. Slušam doktore'', kaže.

No nije to jedina novost. Katarina će uskoro predstaviti i svoju prvu kolekciju keramike.



''Čim sam se počela zapravo baviti s keramikom odmah mi je instinktivno došla ta želja da želim to podijeliti sa svijetom. Želim dio sebe staviti u to i da želim to podijeliti na van i htjela sam da to bude savršeno i da bude nešto iza čega ja stojim, tako da je dugo trajalo da to bude savršeno kako sam zamislila'', kaže.

Izradom keramike počela se baviti tijekom lockdowna. Prve tanjuriće napravila je za svoju djevojačku zabavu. A njezinu prvu kolekciju, koja je u potpunosti ručno rađena, čine zdjelice, šalice, tanjurići…



''Moja ideja je raditi kolekcije koje će značiti ljudima, da nije samo obična zdjelica, šalica, podmetač za kuhače. Da je to nešto kad oni vide da ih na nešto asocira ja sam htjela u to stavit dio sebe'', kaže.

Zato si je dala u zadatak razigranost i hrabrost unijeti u svakodnevne rituale. No to će ipak staviti po strani kad početkom srpnja uskoči u ulogu života.

