Životnu priču najpopularnijeg Supermana obilježili su usponi i padovi, o svemu su progovorila i njegova djeca!

Christopher Reeve mnogima je bio i ostao najdraži Superman. Uz to što je bio superjunak na velikom plantnu u 4 filma, u stvarnom životu bio je i heroj i inspiracija mnogima. O njegovu životu snimljen je dokumentarni film u kojem prvi put govore njegovo troje djece. Kako je izgledao život jednog od najsimpatičnijih holivudskih glumaca, doznala je Lana Samaržija.

On je slavni heroj u filmu, ali i zvijezda koja inspirira u stvarnom životu. Ostavština glumca Christophera Reevea nisu samo uloge, među kojima je najpoznatija ona ''čovjeka od čelika'', već i borba za oporavak nakon kobne nesreće pri jahanju. Život ovog slavnog glumca ispričan je u novom dokumentarnom filmu "Super/Man: Priča Christophera Reevea ". U njemu su prvi put o svemu progovorila njegova djeca.

''Mislim, s jedne strane to je bio veliki skok vjere, odlučili smo sjesti za intervjue i predati svoje filmove i vjerovati da će oni iskazati pravdu priči našeg oca i Dane (Reeve), što su i učinili. Oduševljeni smo rezultatom. Ali to je također potpuni dar. Sjedili smo tamo u prostoriji za projekcije po prvi put i mislim da je jedna od prvih stvari koju sam rekla bila: 'Opet si nam dao dva sata s roditeljima.'', rekla je Alexandra Reeve, glumčeva kći.

Od ranije karijere, zvjezdanog uspona 1978., kada je snimio prvi od četiri "Supermana". Ljubavna priča sa suprugom Dane. U središtu dokumentarca je Reeveova tragična nesreća 1995. godine, kada je ostao paraliziran. I njegov najinspirativniji pothvat - potraga za lijekom za ozljedu leđne moždine.

''Tamo (u filmu) ćete osjećati mnogo toga, emocionalno ćete se s tim povezati i izaći ćete potencijalno promijenjeni jer su mnogi od elemenata i tema koje obrađujemo o invaliditetu, o aktivizmu vrlo relevantni i vrlo važno za raspravu.'', rekao je redatelj, Ian Bonhote.

Mnoge je nadahnuo svojim optimizmom. Film je prepun bogate arhive intimnih kućnih snimaka prije i nakon nesreće glumca, u kojima govori o borbi sa slavom i životu nakon pada.

"Iz iskustva koje mi je promijenilo život pojavila se nova prilika i ja sam jako, jako sretan što sam mogao raditi nešto što istinski volim i nisam ništa izgubio, mnogo sam dobio.", rekao je ranije sam Christopher.

''Iz njegovih 'Supermanovskih' dana kada govori o tome da je doživio slavu, govori o određenim kolegama i kako s njima možda nije bilo najlakše raditi. I, i, znate, i nakon nesreće, bio je vrlo otvoren o svojim iskustvima, znate, i svim medicinskim problemima, o svojim nadama za istraživanje u budućnosti.'', objasnio je njegov sin Matthew.

Christopher i Dana Reeve šalju snažnu poruku i podižu svijest o kvadriplegičarima i njihovim skrbnicima. Financirali su i brojna istraživanja.

''Moji otac i majka pridavali su vrlo malo, ako uopće, težinu slavi ili javnom uspjehu. Najviše im je stalo do zdravlja i ljubavi unutar obitelji. I oni su modelirali to ponašanje za nas, i oni su ga modelirali jedni za druge i dobro nam je služilo za naše živote kad smo postali odrasli. I sigurno još uvijek idoliziram svoje roditelje kao heroje i uzore, ali oni su također bili ljudi koji su me tjerali da čistim svoju sobu i jedem brokulu i tako dalje. I mislim da su tako željeli jer sebe nisu vidjeli kao ništa više od dva ljudska bića koja samo pokušavaju proći kroz život najbolje što mogu'', rekao je Matthew.

Mnogima najdraži Superman, u stvarnom životu itekako je pokazao što znači biti superjunak. A oni, u našim srcima, žive vječno.

