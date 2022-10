Kad se u poduzetništvu udruže obiteljske snage, bezrezervna potpora i želja za uspjehom još su veće. Najbolje to znaju Tea i Mario, majka i sin koji stoje iza muške kozmetike Meštar, a ovogodišnji su kandidati projekta Startaj Hrvatska. Svoje dalmatinske korijene pretočili su u kozmetiku koja odiše morem i nekim starim vremenima. Kako su došli na ideju izrade kozmetike za jači spol koju predstavljaju u jedinstvenom projektu Nove TV i Spara Hrvatska, otkrili su našoj Matei Slogar za In magazin.

Muškarci danas itekako njeguju kožu i bradu i vode računa o svojem izgledu. Sve veću potražnju za muškom kozmetikom prepoznali su Tea Bogdan i Mario Goreta iz Splita. Njihova životna priča i način života u Dalmaciji spojili su se u proizvode koji danas najbolje predstavljaju ovu majku i sina.



''2017. nakon što je u Splitu krenuo boom s Ultrom i počeo je veliki turizam otvorili smo svoj apartman u Varošu i u principu nisi znao što ćeš poklonit gostima, sapunčići su nam pali napamet počeli smo to kući za šporetom i sudoperom miješat, to se ljudima svidjelo'', priča Tea.



A do cijelog životnog zaokreta i početka bavljenja turizmom dovela ih je Marijeva teška dijagnoza.



''Jedna od prekretnica zašto smo krenuli s ovime je to što sam imao operaciju, zbog koje sam odužio studij morao sam ga i prekinut. Tako da gledali smo koje su nam neke druge opcije i tada nam se ovo učinilo zanimljivim'', priča mario Goreta.



Kozmetika je za njih bila nešto novo. Krenuli su sa sapunima, maslacima i losionima za tijelo, a onda se rodila ideja za mušku kozmetiku Meštar.



''Dođete u situaciju kad vam počnu stizat upiti imate li vi nešto za nas muške. Tako je krenulo kako je Mario bradonja prvo je on sam sebi formulirao ulje za bradu i onda smo malo istraživali tržište i tako smo krenuli proizvod po proizvod'', kaže Tea Bogdan.



Tea i Mario marljivo su se trudili riješiti muške probleme s licem ili bradom koja se peruta, a sada s ponosom muškarcima diljem Hrvatske predstavljaju svojeg Meštra.



''U Startaj Hrvatska se predstavljamo s proizvodima, to su krema za lice te losion poslije brijanja'', otkrio je Mario Goreta.



I to ne samo jedan.

''Tri vrste losiona poslije brijanja, ubiti sva tri su ista samo je razlika u mirisu. Imamo bagulinu, balaturu i picigin. Bagulina pruža drvenasti miris cedra i borovice, balatura pruža neki parfemski miris limete i pergamota dok picigin je miris slake naranče'', objašnjava Mario.



Dok kožu muškarci mogu nahraniti hidratantnom revitalizirajućom kremom za lice.



''Krema je formulirana od visokovrijednih hladnoprešanih ulja poput suncokreta, ricinusa, rižinog ulja, argana, divlje ruže i jojobe pomno smo izbalansirali ulja'', objasnila je Tea.



Osim pomno birane recepture, Tea i Mario pomno su birali i dizajn koji nosi dašak povijesti, mora i Dalmacije.



''Ustvari smo onda napravili priču o urbanoj Dalmaciji s početka 20. stoljeća. Na svakoj ovoj teglici imate i malo elementata Splita, Hvara, Kaštela, Dubrovnika, Zadra ubiti i kad se proizvod potroši da ta ambalaža ostane kao neka razglednica'', pričaju Tea i Mario.



Sudjelovanje u jedinstvenom projektu Startaj Hrvatska za njih je velika stvar. Iako je Teu na početku preplavio strah, Mario je od starta bio izuzetno uzbuđen.



''To ti je prilika da napreduješ, da širiš tržišta, da dopreš do široke populacije, da naučiš poslovat na određen način'', govori Mario Goreta,



Kako je tekao poduzetnički put muške kozmetike Meštar, ne propustite saznati ove nedjelje u emisiji Startaj Hrvatska na Novoj TV.

