Poduzetnički put junaka naše priče tekao je od polja do tjestenine različitih okusa!

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji razvijao se poduzetnički put junaka naše priče, koji je tekao od polja do tjestenine različitih okusa. S finalnim proizvodom predstavljaju se u projektu Startaj Hrvatska, a u Bjelovaru ih je posjetila naša Matea Slogar.

Priča Svena i Karoline započela je s batatom. Iako su se Svenovi roditelji bavili poljoprivredom, on je krenuo drugim životnim putem, a onda ga je Karolinina ideja prije nekoliko godina zaintrigirala i vratila zemlji.



''Prije nekih 18 godina kada sam bila u Americi tamo sam se prvi put susrela s batatom, tada je tamo bio popularan i Svenu sam predložila da ga posadimo za kućne potrebe u svom vrtu međutim on je došao na ideju da ga sadimo na veliko'', priča Karolina.



Nakon proučavanja, uz svoje svakodnevne poslove, odlučili su upustiti se u sadnju ove gomoljaste biljke.



''Prve godine smo posadili 100 komada i onda smo tu pristupili istraživački, s folijom, bez, s različitim gnojivima, prehrane da vidimo bez obzira na natpise htjeli smo se sami uvjerit u to koliko će dobro uspjet ako ga sami sadimo i ako ga sadimo ovdje na Bilogori'', priča Sven



Sven kaže - batat je nešto kompliciranija biljka jer se ne sije iz sjemena, već se iz gomolja rade presadnice. Nakon prvih 100 komada, iduće godine posadili su hektar, a zatim se proizvodnja sve više širila. Danas imaju i svoje klijalište. U početku su ga prodavali na komade, a onda se rodila nova ideja.



''I onda smo rekli ajmo probat skuhat taj batat, idemo probat to umijesit u tijesto budemo probali radit tjesteninu, kupili smo više vrsta brašna, uzeli ručni stroj za radit tijesto uzeli dehidrator, dehisrirali, probali skuhat i činilo nam se kao nešto što bi moglo uspjet'', priča Sven.



Uz tjesteninu s batatom, uveli su i druge okuse te je došlo do velike poduzetničke priče, s kojom su sada odlučili predstaviti se u projektu Startaj Hrvatska



''U Startaj Hrvatska sudjelujemo s 4 vrste tjestenine - s narančastim batatom, butternut tikvom, proteinima i špinatom'', govori Karolina.



''Naša tjestenina je posebna u tome što konkretno kada pričamo o tjestenini s povrćem bilo to batat ili butternut tikva u samoj tjestenini ima 30% povrća. Danas klinci ne žele jest puno povrća i mislim da je ovo jedinstven i odličan proizvod gdje djeca mogu kroz tjesteninu i umake unijeti dio povrća a da toga nisu ni svjesni'', kaže Sven.



Ono što se ističe je i njihova tjestenina s proteinom sirutke.



''Mi smo uspjeli postići prosječne hranjive vrijednosti proteina od 21 gram u 100 grama proizvoda i smatramo da je ta tjestenina dobra za sve ljude koji se bave vježbanjem ili imaju potrebu za većim unosom proteina'', objasnio je Sven.



Za jedinstveni projekt Nove TV i Spara Hrvatska povećali su proizvodne kapacitete, a veseli ih što će zahvaljujući projektu imati 100 % gotovi proizvod.



''Odlučili smo se u investiranje u nove strojeve s kojima možemo proizvesti 6 tona mjesečno.Svakako očekujemo da će nam Spar biti velika odskočna daska, mi iz dosadašnji iskustava svake godine barem duplamo proizvodnju tako da mislim da je ovo smao jedan put prema gore'', priča Sven.



