Leonarda Lončar o ljubavi sa Zvonimirom Bobanom: ''I dalje ga zovem muž, i on mene ženom, 33 godine smo skupa!''

Zvonimir Boban i Leonarda Lončar razveli su se prije dvije godine, no simaptična dizajnerica otkrila nam je da se i dalje nazivaju mužem i ženom. U ljubavi su 33 godine i danas imaju skladan odnos. O majčinstvu, ljubavi s Bobanom i operacijama kojima je spasila svoje zdravlje, s Leonardom je razgovarao naš Davor Garić.

Dizajnerica Leonarda Lončar ne skida osmijeh s lica. Čini se da razlog leži u idiličnom odnosu s djecom. S bivšim suprugom, nogometnom legendom Zvonimirom Bobanom ima ih petero. Evo što Leonarda kaže kakva je kao majka.



''Takva sam! Ja sam ti tipična ona kvočka koja raširim krila i samo da su mi svi ispod da mi ih nitko ne dira ni slučajno. Jako sam blaga i puno puno pričam. Mislim da bi rađe oni htjeli koji puta da zveknem samo da prestanem pričat. Ja bih sve objasnila, pojasnila i onda tražim od njih rezultat da li su shvatili sve to. Ja sam više mama koja priča i koja je uvijek tu i pokazujem kroz sebe taj svoj odgoj i kakvi oni trebaju biti danas sutra i sa svojom djecom i kakvi trebaju biti sa prijateljima, i jedni prema drugima kao braća, ipak ih je petero. Tako da moraju poštivati jedni druge'', priča Leonarda.

Povjeravaju mami ''Zaljubila sam se u ovog, zaljubio sam se u onu'',

''Da, povjere mi se, naravno. Ne tražim... Imaju svoju intimu i apsolutno poštujem, ali pitam ih kako je bilo vani, s kim su bili, šta su radili i tako. Onako sam na pol - mama frendica!'', priča Leonarda.

U kakvim je odnosima danas s ocem svojih klinaca?

''S mojim mužem? U divnim odnosima! Divnim, divnim, divnim! Što se tiče i sa djecom...to smo sve skupa uklopili u jednu jako lijepu obiteljsku situaciju. Mislim da je to primarna stvar!'', piča Leonarda koja je iznenadila činjenicom da bivšeg supruga Zvonimira i dalje zove muž.



''Da, i on mene ženom! To je divno, 33 godine smo skupa!'', priča Leonarda.



Simpatična dizajnerica u mjesecu borbe protiv raka dojke otkrila je da su i njoj pregledi i samopregledi ključni u prevenciji.



''Nasreću, zahvaljujem Bogu, u obitelji nemam sličnih situacija. Ja sam imala neke cistične promjene koje sam riješila operativnim putem. Ali svake godine,a možda bih trebala i malo češće, godišnje odem barem jednom napravit mamografiju, a ginekološki sam, dva puta godišnje'', priča Leonarda.

Što se tiče dizajna, Leonarda je tajdio života sad malo stavila na čekanje.

''Da! Bavim se decom! Mislim da me čak sad više trebaju kao mali ljudi nego kad su bili manji. A možda ću negdje krenut. sad sam momentalno u nekoj hibernaciji. Puna mi je glava svega, ja bih htjela i crtati i raditi bižuteriju i kreirati, ali dala sam si neko vrijeme malo posvećeno sebi. Pa ću onda vidjet, moram se odlučit. Treba napunit baterije i onda udarit na najjače!'', zaključila je.

