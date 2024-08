Indira Levak o svojoj najboljoj odluci u životu: ''Ljudi sad dobiju mene kompletnu, tamburašicu, snašu...''

Iako je nedavno odjeknula vijest da se Indira Levak razvodi od supruga Miroslava, nakon više od deset godina braka, popularna glazbenica nastavlja oduševljavati ljetnim koncertima diljem obale i kontinenta. Našem Hariju Kočiću za In magazin otkrila je planove do kraja sezone i komentirala odluku, koja joj je, kaže, bila najbolja u životu.

Proteklih tjedana teško je pratiti tempo bivše pjevačice Colonije jer nastupa jednako intenzivno kao i na početku karijere.



''Kako ovi ljudi vole ljeti partijati pa to je nemilo! Stalno koncerti! Neka je, nek je tako!'', kaže.



Koliko uživa u svakom nastupu, vidljivo je od početka do kraja koncerta.



''Nekako mi je ljeti uvijek jako drago raditi i pjevat jer su ljudi puno opušteniji. Otpuste sve moguće kočnice, tu su turisti koji te zavole, tako da je lijepo širiti ljubav i pjesmu''.



Kalendar joj je, kaže, gotovo u potpunosti popunjen do kraja godine.



''Ludnica je! Još ovaj osmi mjesec, imam Šipan, Kali, malo do Sarajeva na Sarajevo film festival…'', priča.



Prisjetila se i branitelja kojih se s posebnom zahvalnošću sjećamo u ovo doba godine.



''Sjećanja na ta vremena… Cijeli sam rat provela u Slavoniji tako da… Vjeruj mi da ću samo jednom riječju reći, ne ponovilo se! Idemo ljudi živjet punim plućima, idemo se svi voljeti, to je najbitnije. Samo da je ljubav u zraku!'', govori.



O razvodu sa suprugom, nakon 11 godina braka, više ne govori i fokusirana je isključivo na karijeru.



''Solo karijera je fantastična, mislim da mi je to bila najbolja odluka u životu. Ljudi kad su na koncertima dobiju mene kompletnu. Indiru Coloniju, Indiru Forcu, tamburašicu i snašu i lolu bekriju, sve dobiju!''.



I zaista, na nastupima Indire i benda možete čuti presjek bogate karijere, ali i moderne obrade svjetskih hitova elektroničke glazbe.



''Mojih starih pjesama, covera, sve ono što je potrebno za dobru feštu!''.

