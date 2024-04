Splitski pjevač otkrio najgori trač koji je čuo o sebi: ''To su napisali u komentarima da su čuli, ljudi svašta pišu, svašta kažu''

Nakon sedam godina u splitskoj grupi Best, njihov frontmen Marino Jakobić započeo je suradnju s Ivanom Huljićem i krenuo u solo karijeru. Prije nekoliko dana snimio je videospot za pjesmu 'Lućia'. Na setu je bio i naš Gordan Vasilj, kojem je mladi pjevač, među ostalim, za In magazin otkrio kako ga je Huljić junior zapravo namjeravao odbiti, koji je najgori trač koji je čuo o sebi i zašto na svojim društvenim mrežama nema nijednu fotografiju sa suprugom i kćeri.

Premijerno ste čuli dio pjesme ''Lućia'' koju je napisao Ivan Huljić, a otpjevao Marino Jakobić, kojeg je publika upoznala kao pjevača grupe Best. A nakon sedam godina 'staža'' u bendu, ovaj mladi Splićanin svoju glazbenu sreću odlučio je potražiti u solo vodama, i to uz pomoć Huljića juniora.

''Jednostavno smo se dogovorili za kavu jedan dan. Ne znam hoće li me sad vikati ako ovo otkrijem. On je na kavu došao s namjerom da me odbije, da neće raditi sa mnom, ali sa kave se dignuo da radi sa mnom jer sam mu rekao onako iskreno iz srca što ja želim, a to je snimati pjesme koje osjećam u srcu, čisto ići s emocijom, s ljubavlju, da to bude moje oružje pa što se dogodi, dogodi.'', ispričao je Marino.

Dogodio se gotovo cijeli album, zbog čijeg se najavnog singla Marino smrznuo kao nikad.

''Kasnije su me na prevaru snimatelji odveli na otvoreni prostor, na valove, na nevrijeme, tako da, moram biti iskren, mi došli, ja govorim 'pa što je ovo, nismo ovo dogovorili'. Kaže on 'ma to će ti ludilo izgledati na kameri'. Ja ono u sebi 'ne da mi se, smrznut ću se, more će me smočiti, a govori glumica iz spota 'meni nije problem'. A što ću onda, ja sam muško, nije ni meni.'', priča Marino.

Svestrani 31-godišnjak se do svoje 18. godine bavio nogometom i bio vratar, ali je ljubav prema glazbi bila jača pa je tako zbog nje odbio čak i stipendiju u SAD-u.

''Ja sam kao dijete s materom kući gledao Eurosong, meni je to bilo kao Božić i onda bih čekao glasovanje jer sam jedino tada mogao ostati budan do kasno u noć.'', priča Marino.

Baš poput njegova glazbenog uzora Jon Bon Jovija, i njegovu jednu ruku krasi tetovaža Supermana, a na drugoj je kćerin datum rođenja i oko njegove supruge, koja mu je bila najveća potpora u odluci da krene u samostalnu karijeru.

''Ja sam sa njom dosta pričao, tako da, kad ona vjeruje u mene, onda mi ništa nije problem.'', kaže.

A iako je već godinama u sretnom braku, na njegovim društvenim mrežama nećete naći nijednu obiteljsku fotografiju.

''U jednom trenutku u životu kad sam se počeo baviti malo ozbiljnije glazbom sam odlučio da jednostavno te moje društvene mreže budu moja nekakva glazbena polica, da to bude moj izlog, da mogu ljudi mene doći vidjeti kao glazbenika. A ljudi koji žele privatno vidjeti Marina dođu kod mene doma, družimo se i znaju sve. Ja ništa ne krijem, tako da ljudi me moraju upoznati kao pjevača.'', kaže.

Od stotina svadbi na kojima je pjevao, jedna mu se posebno urezala u pamćenje.

''Jedno vjenčanje sam svirao na kojem je gošća bila naša proslavljena olimpijka Sandra Perković. Ona mi je upisala broj u mobitel, rekla je 'ti ćeš mi svirati na vjenčanju' jednog dana i tako je i bilo.'', priča Marino.

Otkrio nam je i koji je najgori trač koji je čuo o sebi.

''Prozvali su me da sam biseksualac. To su napisali u komentarima, da su čuli ovo-ono, ljudi svašta pišu, svašta kažu.'', priča Marino.

Sigurni smo da će se u budućnosti ipak najviše govoriti o Marinovu sjajnom vokalu, jer će već sljedećeg tjedna svjetlo dana ugledati njegova 'Lućia”.

Sigurni smo da će se u budućnosti ipak najviše govoriti o Marinovu sjajnom vokalu, jer će već sljedećeg tjedna svjetlo dana ugledati njegova 'Lućia".



