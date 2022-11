Splitske poznate dame proznoziraju uspjeh Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, evo kakav nam ishod predviđaju!

Osječka modna dizajnerica sa splitskom adresom Ivona Glavaš nakon 4 godine postojanja njezina modnog brenda ohrabrila se organizirati svoju prvu samostalnu reviju. Zašto je baš sada odabrala trenutak za iskorak, tko se od poznatih lica zatekao na modnoj reviji te koje su prognoze za naše vatrene na Svjetskom prvenstvu, saznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Kad gajiš neopisivu ljubav prema svojem poslu, možeš se smatrati sretnikom. Upravo su to riječi modne dizajnerice Ivone Glavaš koja je ostvarila veliku želju i predstavila svoju prvu samostalnu reviju. Ženstvenost, elegancija i profinjenost nešto je čime se vodila i u stvaranju ove kolekcije.



"Ovo je jako stresno. Ovo su stvarno noći nespavanja i dani trči tamo i vamo. Ali sad sam se već malo smirila kad vidim ove sve ljude i manekenke u haljinama, odijelima, sretna sam i sav taj stres se isplatio. Meni su favoriti kaputi, predivni vuneni materijali, lateks haljine i odijela. Imamo jeans odijela, satenska odijela i haljine, i prepoznatljive puf rukave uz dodatak mašne koja se može skidati pa imamo 2 u jednom", govori Ivona.



Prepoznatljiv Ivonin potpis vidi se i u ovoj kolekciji, gdje prevladavaju crna, bijela i maslinasta boja. Velik samostalni uspjeh dizajnerice došla su podržati i brojna nam poznata lica.



"Moram priznati da Ivonu pratim od samih početaka njezine karijere tako da sam navikla od nje na slatke lijepe kombinacije tako je bilo ovdje i večeras. Najviše su mi se svidjeli zimski kaputi za koje se nadam da ću imati priliku nositi na nekim od svojih koncerata", rekla je Andrea Šušnjara.



"Lateks kreacije su mi idealne za onako neke žešće koncerte s bendom, a recimo ova koju sam obukla večeras mi je baš za neku gala večer ili red carpet event.", govori Žanamari Perčić.



"Ono što je mene iskreno najviše osvojilo je što je prvo nakon što je završila revija otišla kod mame i bake i zagrlila ih. To znači da zna koliko je važna obiteljska podrška.", govori Albina.



A potporu će od danas itekako imati i naši vatreni na Svjetskom prvenstvu. Nogomet ponovno postaje najvažnija tema svih razgovora. A i naše poznate dame nisu imune kada igra Hrvatska.



"Ja sam uvijek bila fan nogometa generalno i pratila sam pogotovo svjetska prvenstva, a sad sam već lagano počela pratiti i lige - engleska, španjolska pa ova pa ona tako da bi mogla reći da se dobrim dijelom razumijem u nogomet. Imamo super šanse i nadam se da ćemo daleko dogurat", priča Albina.



"Navijat ću kad dođu u polufinale, do tada se ja baš ne razumijem u nogomet ali lijepo je kad igra reprezentacija. Volim taj osjećaj zajedništva koji zavlada u cijeloj Hrvatskoj tako da to je nešto posebno i to treba popratiti i podržati.", govori Andrea Šušnjara.



"U kući sa tri muška jednostavno sam prisiljena da moram pratiti. Sin mi se bavi balunom, mužu je to isto ljubav tako da obavezno gledam. Ja sam inače tip navijača - vatrena, ali uvijek sam pratila samo velike utakmice naravno svjetsko prvenstvo.", govori Renata Lovrinčević Buljan.



"Što se tiče nogometa nemam ti pojma o ničemu. Ni tko igra, ni kad haha. Jednom davno sam se umiješala, iz zezancije smo napravili neku motivacijsku fotku za prvenstvo i to je toliko daleko odjeknulo da mi je prisjelo moram ti priznati i od tada namjerno ne pratim nogomet i ne miješam se", kaže Žanamari.



A uz grickalice, čelične živce i navijačke rekvizite - treba se prilagoditi odjevnim kombinacijama jer crveno-bijeli kvadratići ponovno su glavni modni uzorak.



"Ja ću kombinirati recimo dres i jeans. Tipa ove Anovi suknjice isto izrađene od jeansa.'', govori Ivona Glavaš.



A upravo Ivona najavljuje kako neće trebati proći ovoliko dugo za drugu samostalnu reviju jer novosti stižu već na proljeće.



