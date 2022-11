Supruga našeg glazbenog producenta progovorila o misterioznoj bolesti s kojom se borila godinama!

Spisateljica Valerija Đurđević nakon dugogodišnje borbe s misterioznom bolešću, napokon je, kaže, dobila svoj život natrag. Endometrioza je podmukla bolest od koje boluje jedna od deset žena. Iskustvo borbe s bolovima koji su trajali više od desetljeća i kako planira pomoći drugim ženama, Valerija je ispričala našem Davoru Gariću za In magazin.

''Situacija je, koliko ja znam, vrlo dobra! S ovom bolesti se nikad ne zna, ali osjećam se bolje nego u zadnjih 15 godina. Iako je bila turbulentna godina, izazovna i bolna i svakakva, isto je bila i radosna jer dobila sam svoj život nazad'', ovako govori spisateljica Valerija Đurđević točno godinu dana nakon operacije koja joj je promijenila život.

Pogledaj i ovo štošta se promijenilo Isplivale stare fotke Indire Levak, evo kako je naša energična pjevačica izgledala prije 17 godina!

S 24 godine počela je njezina agonija s bolovima. Punu dijagnozu endometrioze dobila je tek s 36.



''Endometrioza je bolest koja je osim što je misteriozna zbog načina na koji nastaje, nitko ne zna zašto nastaje, ni kako nastaje, nju je jako teško i objasniti. Laički rečeno, kronična bolest cijelog tijela pri kojoj tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice i širi se na mjestima na kojima ne bi trebala biti i onda kada žene imaju menstruaciju osjećaju strahovite bolove zato što osim što krvari normalno mjesto na maternici, krvare i mogu boljeti i ostala ta žarišta'', priča.



Godine neizdrživih bolova, no liječnici su govorili - nije ti ništa. Podmukla bolest, osim na tijelu, ostavlja tragove i na život, čija kvaliteta opada sa sve višim stadijem bolesti. Valerija je napokon prošle godine operirana u Francuskoj, najmodernijom robotskom tehnologijom.



''Zahvat sam podnijela jako teško zato što sam bila izmučena dugogodišnjim kroničnim dijaboličnim, ja uvijek kažem dijaboličnim bolovima jer to najbolje opisuje stanje u kojem sam se ja nalazila, jer mi je hitna bila kod kuće valjda svaka dva tjedna. Ili sam ja stalno bila na hitnoj. Kad bi mi muž zvao hitnu, oni odmah vide čiji je broj - ''Aha, Đurđević, endometrioza, znamo!'' I onda ja kao mogu čekat jer neću umrijeti, a zapravo umirem doslovno jer ne mogu mi tablete nikakve u kućnoj varijanti pomoći kad taj endonapad krene, to su specifični napadi jake boli'', priča.



Odlučila je o ovoj bolesti progovoriti javno. Osnovala je Udrugu žena oboljelih od endometrioze "Ja sam 1 od 10" i pomoći.



''Od šutnje nemamo ništa. Ja znam da je jako teško pričati o slabosti, i nitko ne želi pričati o bolesti i o svim izazovima koje ova bolest nosi kao što su gubitak karijere, gubitak prilike za osnivanje obitelji jer endometrioza u 50% slučajeva izaziva neplodnost, odnosno otežava začeće. Nitko ne želi o tako intimnim stvarima samo tako razgovarati pred kamerama, ni ja sama dugi niz godina nisam htjela istupiti u javnost'', kaže.



Iza Valerije su i nebrojeni postupci potpomognute oplodnje, no njezin san o majčinstvu liječnici još nisu prekrižili.



''Još uvijek sam mlada i liječnici mi još uvijek tepaju da sam mlada iako ja njima kažem ''Ljudi, ja imam 39 godina, ja ne znam po kojim kriterijima sam ja više mlada!?'' To više nije mladost, ali mi oni i dalje tepaju da sam ja mlada i da još uvijek imam vremena ostvariti majčinstvo kojem se veselim i želim u svom životu'', priča.



Valerijin suprug, osnivač grupe Colonia, glazbenik Boris Đurđević, njezin je najveći oslonac.



''On je meni bio velika podrška na putu kroz cijelu ovu bolest, a mislim ne samo kroz bolest, kroz cijeli život, kao i ja njemu. On je moj čovjek, ja sam njegova žena i idemo kroz ovaj život zajedno i samo mi je najvažnije da smo što duže na planetu zajedno, ništa mi drugo nije bitno i ako se on više smije, drago mi je zbog toga, to sam jednom bila čula od Borisovog oca na našem vjenčanju, kada je napisao poruku u knjigu uzvanika, napisao je ''Moj sin se sada svaki dan smije!'', s obzirom da je i on to primijetio to mi je bilo jako bitno, pa evo, valjda nešto radim dobro.'', zaključila je.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić zagrijala pratitelje prizorima u seksi rublju, a otkrila je i povod: "Uskoro novi..."

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte kako je izgledao susret naše prve dame Sanje Musić Milanović i španjolske kraljice Letizije!