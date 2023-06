Snimaju filmove i dobivaju djecu u devetom desetljeću: Evo tko su nezaustavljive i najdugovječnije zvijezde Hollywooda!

Kako neke zvijezde zadržavaju svoj sjaj desetljećima, dok neke tek zabljesnu i ugase se prije nego im zapamtimo ime? Tajne legendarnih imena koja ne usporavaju ni sa snimanjima filmova ni s dobivanjem djece i nakon prevaljenih 70 godina, otkriva naša Aleksandra Keresman.

S 91 godinom ispisao je povijest kao najstariji čovjek koji je istodobno režirao film i glumio u njemu. Danas, u 93. Clint Eastwood polako se oprašta od glumačko - redateljskog svijeta, u kojem je proveo 65 godina, te režira svoj posljednji film. Clint tako čini djelić vrlo uskog kruga zvijezda koje su otkrile tajnu holivudske dugovječnosti, u kojoj je jedna od najvažnijih varijabli - strast.

''Sve dok u sebi pronalazim želju da radim, a to većinom dolazi od scenarija. Ako u njemu pronađem nešto s čime se mogu poistovjetiti, nešto s čime mogu raditi ili izraziti se, onda sam zainteresiran'', govori Al Pacino.

Baš poput Roberta De Nira, Alova životna snaga ne jenjava ni izvan filmskog seta pa tako u 84. godini čeka dijete s 54 godine mlađom partnericom. Vjerujemo kako je i to jedan od eliksira mladosti koji ih puni energijom.

''To pronađete ili ne. A u zadnje vrijeme sve je manje i manje stvari koje me privlače a privukle bi me prije 20 godina. To se mijenja'', govori Al.

Uz činjenicu da se ne smijete bojati neuspjeha, tu je i pravilo fleksibilnosti. Želite li zadržati svoje mjesto pod reflektorima duže od 5 minuta, morate biti spremni prilagoditi se. Poput Liama Neesona, koji se od ozbiljnog dramskog glumca 80-ih i 90-ih, transformirao u akcijskog junaka.

''Film Nestali koji sam snimio, postigao je veliki uspjeh i počeo sam dobivati scenarije za akcijske filmove. Glavni lik imao bi oko 35 godina, a onda bi oni to prešarali, te napisali kasne pedesete. Pa sam pristao na to. Održavam konstantno dobru formu jer za takve filmove morate i proći određene treninge'', otkrio je Liam.

Filmski veterani ne mogu si dopustiti da ih pregazi vrijeme. S napretkom tehnologije morali su naučiti i kako glumiti nasuprot ničemu, uz velika zelena platna, kako bi se ostali likovi dodavali u postprodukciji.

''Čini se da to funkcionira, ali dok snimate, s obzirom na to da reagirate na nešto čega nema i što se ustvari ne događa, niti to vidite, malo je teško povjerovati u to. Tada morate imati povjerenje u redatelja i provjeriti jesmo li uspjeli dobiti što smo htjeli'', objasnio je Morgan Freeman.

Još jedan od trikova u rukavu zvijezda, čiji sjaj nimalo ne blijedi, jest prisutnost i izvan filmskog svijeta. Borite li se za društveno-važna pitanja, publika se s vama povezuje još snažnije.

''Ukoliko imate neka uvjerenja tada se morate boriti za njih. Ja sam uvijek zagovarao važnost vježbanja i njegove benefite za šire mase. Zato organiziramo konvencije diljem svijeta posvećene fitnessu i zdravlju. Također uvijek sam zagovarao zaštitu okoliša, okretanje zelenijem smjeru, kao i jednakosti. Moraš govoriti glasno o svojim uvjerenjima i inspirirati druge da čine isto'', govori Arnold Schwarzenegger.

Zato je neuništiva Jane Fonda i u svojim 80-ima uhićena zbog protesta za zaustavljanje klimatskih promjena. Njezina karijera u jednom je trenutku zastala upravo zbog gorljivog političkog aktivizma, no danas s 85 suvereno vlada ekranima, zahvaljujući, kako kaže, dvjema stvarima - sreći i pripremi.

''Morate biti spremni zgrabiti prilike. Ugrabiti sreću. Neki ljudi je ne prepoznaju ni kad je ravno ispred njih. Ovako sam se ja pripremila na to da imam sreće u karijeri. Uvijek sam održavala svoje zdravlje i liniju. Uvijek sam vježbala, pazila na ono što jedem. Jer napustila sam u jednom trenutku industriju na period od 15 godina i vratila se sa svojih 65. To se inače ne događa. Ove godine imat ću 85 a snimila sam tri filma. Sve zato što sam održala mladolikost. Stara sam ali mladolika. Imam dobro držanje, dobar stav i ostala sam znatiželjna. Sve te stvari privlače sreću'', govori Jane Fonda.

Koliko god zlatnih pravila postojalo, za ovakve zavidne karijere, katkad, čini se, da vam se u recept moraju barem malo umiješati i naklonjene zvijezde.

