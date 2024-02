Slovenke donijele popularne kurtoše u Zagreb i oduševile slatkoljupce, najčešće ih jedu sa sladoledom!

Prvi recept za njega pojavljuje se u rukopisnoj kuharici iz davne 1781. Zvijezda naše iduće priče je dimnjak kolač koji diljem Europe ima različite nazive, a Hrvatima je najpoznatiji kao trdelnik. Po čemu je ova slastica posebna, kako se izrađuje i čime se sve njezin okus može obogatiti, saznala je naša Matea Slogar za In magazin.

Na njega ste mogli naići u posjetu Češkoj, Mađarskoj ili možda Poljskoj. Trdelnik, kurtoškalač, odnosno chimney cake slastica je u kojoj sada možete uživati i u Zagrebu, zahvaljujući ovim Slovenkama.



''U Ljubljani smo uvijek imali puno gostiju iz Hrvatske, imamo i danas. Uvijek smo razgovarale da možda ćemo otvorit još jednu pekaru negdje, ali nismo znali gdje i onda smo se sjetile da bi možda u Zagrebu'', priča Maša Debevc.



Jer mnogim Hrvatima nije bilo teško potegnuti do Slovenije zbog ovih kurtoša, koji su itekako popularni i na društvenim mrežama.



''Iz Hrvatske su uvijek došli zbog Harry Pottera kurtoša tako da je ovaj kurtoš vrlo popularan'', kaže Maša.



To je samo jedan od njihovih specijalnih okusa koji je bogat različitim punjenjima.



''Harry Potter ima čokoladni namaz unutra, onda napravimo brownije od karamele, unutra ide sladoled o bijele čokolade s borovnicom, gore stavimo kremu od vanilije s borovnicama. Ljudima se najviše sviša pečat Harry potter i čarobni štapić'', priča Špela.



A kako se zapravo ovi kurtoši pripremaju?



''Napravimo tijesto, napravimo ovako duge zmije i onda se to namota mi imamo drvene štapiće onda puštamo da se tijesto digne, onda stavimo gore šećer i u pećnicu, onda se šećer u pećnici karamelizira, istopi i onda se stavljaju različiti posipi'', kaže Špela.



Sve je počelo prije više od 5 godina. Maša se tada s partnerom uputila u posjet Poljskoj, gdje se zaljubila u ove kurtoškalače. Nakon što je sestri iznijela poduzetničku ideju, krenule su u biznis.



''Išle smo na tečaj. Tamo su nam rekli kako se kurtoši pripremaju, kako se sve radi i onda smo same, kroz ljeto smo se učile'', otkrile su.

Tada su kurtoše prve donijele u Ljubljanu i ponudile Slovencima. S vremenom su razvijale svoj asortiman pa danas same rade svoj sladoled koji stavljaju u kurtoše, a svakodnevno i šire svoj asortiman posipa.



''Imamo orašaste plodove kao pistaciju, bademe, orahe, lješnjake, sami pripremamo kašu od jabuka za apple štrudl i taj kurtoš je bio prvi special okus kojeg smo imali u Ljubljani'', kaže Špela.



A kakve kurtoše Hrvati vole najviše jesti?



''Samo sa sladoledom. Ove obične s cimetom i samo sa sladoledom'', kaže Špela.



Ove simpatične sestre paze na svaki detalj, najvažniji su im kvaliteta i okus, ali priznaju - i izgled je doista važan.



''Što se tiče hrane, ljudi jedu s očima, da lijepo izgleda, da je lijep interrijer mislim da je to vrlo bitno'', govori Maša.



''Maša uvijek kaže kurtoš kakav je na Instagramu i na slici, takav treba ić gostu'', govori Špela.



A da izgledaju i jesu jednako slasni, i mi smo se uživo uvjerili.

