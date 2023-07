Poznati Hrvati o najluđim ljetima iz mladosti: ''Ajme meni! To je bilo čudesno vrijeme, imam i ja svoju malu crnu knjižicu''

U današnjem ljetnom vremeplovu putujemo u tinejdžerske dane domaćih zvijezda koji bi se najlakše opisali kao ''mladost - ludost''. Bezbrižna ljetovanja u nekim davno minulim vremenima, ljetne avanture i zabave s mirisom soli u kosi pamtit će zauvijek. Kako su poznati Hrvati ljeta provodili dok su bili mladi, ispričali su našem Davoru Gariću za In magazin.

Ljeto, mladost i bezbrižnost... Čarobna je to kombinacija koja svima izmami osmijeh na lice.



''Ajme meni! Hahahaha...To je čudesno vijeme osamdesetih, ja sam odlazila sa svojim prijateljicama na more. Apsolutno sve što si rekao, sve sam to odradila, i više od toga. Naravno da i ja imam svoju malu crnu knjižicu, to se ne smije pričati, ali je divno da to imate jer se onda sjetite tih nekih ludih momenata i divno je izludirati se ljeti'', prisjetila se Mila Elegović.



Ljetna ludiranja iz mladosti u stilu pravog sarajevskog rokera u biografiji su frontmena Crvene jabuke.



''Sarajevo je bio grad života i derneka od 0-24. Kad si mlad, treba ti dosta para, onda sam ja trpio...odeš svirat u hotel Admiral u Slanom sam svirao dvije sezone...kosu sakriješ, vežeš, naušnicu sam izvadio pošto su Nijemci na terasi, sviraš te svjetske hitove, malo zaradiš para, pa obučeš lewiske, starke pa se vratiš u Sarajevo, pa nitko ko ti...uvijek su Sarajlije bile poznate po derneku, jel tako, tako smo mi živjeli, eto to je bio najnormalnije, sad kad si star više ne možeš, ali mladost je mladost, sve u svoje vrijeme'', prisjetio se i Dražen Žerić Žera.



Glumica Petra Kurtela svoje je tinejdžerske ljetne dane provodila potpuno drugačije. Često je putovala sama.



''Po cijele dane bi šutjela zapravo, čitala neke knjige i jedino bih razgovarala sa gospođama u trgovinama, to sam shvatila, meni nikad nitko ne prilazi, i navečer bih otišla van sama sjela uz more, popila piće i vratila se doma, nikad meni nitko ne priđe! Tužna jedna priča!'', prisjetila se Petra Kurtela.

Borna Kotromanić nije imala tih problema.



''S 19 sa bila u stabilnoj vezi i dečko mi se bavio surfanjem i onda se sjećam trauma iz tog doba jer sam se jednom temeljno nauljila i onda sam kakti sjela na tu njegovu dasku i to je bila opća katastrofa, recimo da imam loše anegdote iz tog razdoblja, ali prije dok nisam imala dečka se sjećam da sam ljetovala u rodnom kraju djeda i bake tamo gdje sam odgojena, Omiš, Zaostrog i da sam sanjala da se dočepam šireg svijeta i da se maknem od tamo'', Bornina je priča.



Miro Ungar mora se vratiti gotovo 70 godina unatrag da se prisjeti svojih tinejdžerskih dana.



''Ja sam igrao vaterpolo i dane sam provodio na bazenu na Šalati, prvo sam trenirao plivanje, a onda i vaterpolo i to sam igrao sve do moje 20-te godine života, tako da ljeta ja uopće nisam provodio kupajući se na nekoj plaži na moru, nego trenirajući, vježbajući sa loptom, utakmice sam igrao i tako dalje'', priča je Mire Ungara.



Tihana je ljeto iskoristila do maksimuma.



''Majka mi je bila prosvjetni radnik pa je znala imati 2 mjeseca slobodno tako da smo mi švrljale po moru. Znam da sam prvi honorar potrošila, kupila avionsku kartu i prvi puta smo išli avionom za Dubrovnik, eto to su neki momenti kojih se sjećam'', priča Tihana Harapin Zalepugin.



Ljeta u Dubrovniku u mladosti provodila je i Lucija Lugomer.



''Od Straduna, bratićevog apartmana gdje su doslovce ključevi prije nego što mi cure išle van, išli su u vazu od susjede, onako malo zemlje pokopaš, novci su išli tu, i to je to, nema ničeg drugog, kosa raskuštrana s plaže, malo crne olovke, malo sjajila i to je to! Ono kad ne razmišljaš o ničemu, nego o dobrom provodu i to je ono što svatko zaslužuje u tim godinama'', prisjetila se Lucija Lugomer.



Koktel mladosti i ljeta zato mnogima zauvijek ostaje u najljepšim sjećanjima.

