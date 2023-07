Otkrivamo omiljene lokacije poznatih Hrvata na Jadranu, gdje se na našoj obali najradije kupaju i sunčaju?

Nije neka vijest da se često i hrvatske plaže nađu na listama najljepših na svijetu, no one koje zaista oduzimaju dah daleko su od očiju javnosti, skrivene u ne baš lako dostupnim uvalama. Zato smo domaće zvijezde upitali da nam otkriju svoje omiljene lokacije na Jadranu za brćkanje ovog ljeta. Gdje se kupaju slavni Hrvati, saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Zlatni rat na Braču, splitske Bačvice ili Banje s pogledom na dubrovačke zidine... Ove slavne plaže privlače turiste iz cijelog svijeta, no mi smo odlučili istražiti koje su one skrivene, omiljene tajne lokacije za kupanje domaćih zvijezda.



''Apsolutno nemam tajnu lokaciju zato što ja mrzim tajne lokacije i ne volim. Ja nisam od one većine koja kaže ''Volim otić na neku osamljenu plažu i imat mira!'' Ne, ja želim nemir, šušur da to bude onako što više ljudi. Kamp u Njivicama ima super uređenu pseću plažu i super kavu tako da vam preporučam to mjesto'', rekao je Damir Kedžo.



Daleko od šušura, vike, cike i graje krije se idealno mjesto za brćkanje Andreje Andrassy.



''Moja generalno savršena ljetna lokacija je nešto izolirano, nekakav mol uz more sa šumom u blizini, gdje nema ljudi, ako je ikako moguće i gdje nema ljudi sa zvučnikom na plaži, to je moje idealno da mogu na miru čitat knjigu'', kaže Andrea Andrassy.



O ukusima se ne raspravlja, pa ni kad je odabir savršene plaže u pitanju. Sto ljudi, sto čudi, no hrvatske će plaže zadovoljiti najrazličitije zahtjeve za bezbrižno ljetno uživanje.



''Za mene je Dubrovnik uvijek nepogrešiva lokacija od mog djetinjstva, iako tek tamo u 9. ili 10. mjesecu'', priznala je Lucija Lugomer.



''Moje najljepše mjesto za kupanje se krije na otoku Hvaru zato što me podsjeća na moje djetinjstvo jer sam uglavnom tamo ljetovala kad sam bila jako mala'', otkrila je Ana Vilenica.



''Ja jako puno volim Lošinj. Volim jako puno Korčulu, Hvar, Brač...te tri i volim jako puno Dubrovnik. Čak sam prošao i Dugi otok koji mi je predivan, moram priznat da kad izletiš malo s brodom okolo je isto predivno. A Istra? Šta da ti kažem!'', priča Pedro Soltz.



''Da, ja sam inače iz Istre iz moje divne Pule tako da ću ja skromno reći da je svaka plaža u Puli najljepša i da samo trebate kročiti i probati, zaljubit ćete se i vratit svako ljeto'', poručio je Marco Cuccurin.



''Pa ne mogu reći da sam našla tu najbolju plažu, nisam imala prilike istražiti cijelu hrvatsku obalu, ali se sjećam kad sam bila mala jako mi se svidjela Silba i Zlarin, kad bih sad birala ponovno bih otišla tamo'', rekla je Tara Thaller.



''Prioritet ima jedna plaža ispod Metkovića, zove se Dubai tu smo skoro svaki dan! Pa to je čisti zen! Još nije do kraja otkrivena, nije ušla u industriju, ali dok je ne otkriju skroz mi smo na njoj'', otkrio je Jurica Popović.



Sada znate i omiljena skrovita mjesta domaćih zvijezda. Ima ih po cijeloj obali, a svima je zajedničko jedno - svaki je kao komadić raja na Zemlji.



''Ono što najviše volim na tim plažama je borova šuma, cvrčci, borove iglice pod ležaljkom, čisto more, miris'',govori Ana Vilenica.



''Mislim da imamo najljepše more na svijetu i volim uživati i otkrivati nova mjesta koja do sad još nisam upoznao'', izjavio je pjevač Ronald Braus.



Drznite se, malo istražite i ovog ljeta otkrijte neku svoju novu omiljenu plažu i uživajte.

