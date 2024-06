Skokovi s visine, akrobacije, zapaljenja: Kaskaderi otkrivaju tajne atraktivnih akcijskih scena!

Skokovi s visine, zapaljenje, koreografirane borbe, ali i druge atraktivne akcijske scene koje smo navikli gledati na malom i velikom ekranu, na prvom festivalu kaskaderstva odvijale su se pred očima posjetitelja. Što je najopasnije što su kaskaderi napravili te kako je stajati uz svjetske filmske zvijezde, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Gledajući filmove, često se divimo glumcima i vratolomijama koje izvode. No izuzev Jackieja Chana i Toma Cruisea, koji su slomili sve i jednu kost u tijelu, riskirajući život za dobru scenu, teško ćete naći nekoga toliko hrabrog ili ludog. Upravo ovdje uskaču kaskaderi.



''Ja sam bio zadužen za koreografije borilačkih scena za jedan dio glavnih glumaca, konkretno za Doplh Lundgrena, za Jasona Stathama i za 50 Centa. Isto tako na samom filmu sam bio dubler Dolphu Lundgrenu i bio sam nekakav stunt performer, znači izvodio sam nekakve stuntove koji su bili u tom trenutku potrebni'', izjavio je Dragan Franjković.



Ne uzimaju zasluge za ono što rade, oni samo trpe i u anonimnosti nastavljaju dalje.



''Svakak kaskada ima svoju čar, ali najteže je raditi kada niste sami odgovorni za svoju dobrobit to je recimo rad na žicama, radila sam jednu scenu u vodi gdje sam bila u teškom oklopu, s kojim se iz vode ne bih izvukla da nisam imala ekipu oko sebe i onda je taj neki osjećaj, ja tu kao kamen nešto izvodim, bez povjerenja u ekipu koja radi sa mnom nemoguće je'', priča Kristina.



''To mi je bilo posebno zanimljiivo, jedan dio uz Andyja Garciju gdje se radi ekspolozija helikoptera, znam koliko je tamo pripreme bilo koliko smo to uvježbavali. Nije baš ni ugodno iskustvo bilo kad te zavežu za sajlu pa te povuku u zemlju, nabiju te u pod, ali onako s jednim ponosom mogu reći da smo sve to gledali'', prisjetio se Dragan.

Kako izgleda mali dio onoga što se radi, pokazali su na prvom festivalu kaskadera koji se odvijao u Karlovcu i Dugoj Resi.



''Ideja za festival je došla od gospodina Željka Matovine, dugogodišnjeg kaskadera koji je bio u vrhunskim produkcijama, svjetskim produkcijama, on nam je prenio tu ideju. Odnosno mi smo započeli s tim razgovorima već tijekom revitalizacije kina Edison tijekom EU projekta i konačno se sad ta ideja mogla realizirati'', objasnili su.

Za sve što izvode potrebna je dugotrajna i zahtjevna priprema jer mjesta pogreškama nema. Posjetiteljima zasigurno najzanimljiviji dio bio je zapaljenje, a čuli su ovdje i kako se to izvodi.



''Ima odijelo protiv, mora biti, ima kostim koji se natopi u poseban gel. On se namaže posebnim gelom i naravno sva ta priprema koja je zapaljiva koja ga da se vužgi da izgori'', priča Željko.

Ovaj je događaj, koji se prvi put održao u Hrvatskoj, publici omogućio uvid u svijet kaskaderstva, a sudjelovao je i kaskader iz Njemačke, koji je tri puta dobio svjetsku kaskadersku nagradu Taurus.



''U Dunkirku sam, primjerice, bio njemački časnik pa sam više morao glumiti i udariti glavnog glumca, a u filmu Rush sam mnogo radio. Tri sam tjedna bio u Engleskoj, vozio sam stare formule i koordinirao scene kad je Nicki Lauda bio opečen. Kad je bio u bolidu, imao sam ekipu koja ga je izvlačila iz auta'', priča Carl Stück.

Svi ovi kaskaderi sudjelovali su u svjetskim projektima i radili za poznata glumačka imena, međutim, o tome, kažu, ne razmišljaju previše.



''Ne znam, Antonija Banderasa sam vidjela, vidjela sam sve te glumce, Samuel L. Jackson, svi su oni tu negdje ali znate šta na setu je to kako bih ja sad to rekla kao da pravnik dođe u sudnicu pa snima, kako je bilo u sudnici. To je posao kao i svaki drugi'', priča Kristina.

No posao u kojem adrenalina ne nedostaje. A publici priušte pravu filmsku čaroliju.

