Sjećate li se Igora Cukrova? Predstavljao nas je na Eurosongu 2009., a sad ima sasvim drugačiji posao!

Sada odlazimo u Rogoznicu, gdje je održan internacionalni izbor ljepote Miss Adriatic Europe. Za krunu su se borile najljepše Europljanke, a pobjedu je odnijela mlada nutricionistica iz Srbije. Na izboru smo sreli i Igora Cukrova, koji nas je na Eurosongu predstavljao 2009., a danas ovaj glazbenik ima sasvim drugačiji posao. Više možete saznati u prilogu Davora Garića za In magazin.

Marina u Rogoznici na trenutak je postala centar Europe. Ovdje su snage odmjerile neke od najljepših Europljanki. Na izboru Miss Ariatic Europe 2023-e pobjedu je odnijela dvadesetogodišnja Kristina Spasić.



''Dolazim iz Srbije, iz Leskovca, studiram nutricionizam u Beogradu, završila sam prvu godinu sada. Inače sam jako uporna, ambiciozna, diciplinirana, što je jako bitno. Treniram fitness, tj. teretanu već četiri godine'', govori Kristina Spasić, Miss Adriatic Europe 2023. godine.



U teretani dame prate najnovije svjetske trendove. Evo koji je dio tijela najviše na cijeni.



''Brazilska, latino guza kao Kim kardashian, onda su devojke mnogo počele da forsiraju to, ali ja mislim da se cijelo tijelo treba uskladiti, da bude proporcionalno, a ne kao Kim Kardashian da budu veliki kukovi, a gornji deo ništa.



Dok su se dame borile za krunu najljepše, goste je zabavljao Igor Cukrov. Teško biste pogodili u koji se biznis bacio ovaj miljenik žena.



''S obzirom da i sam učestvujem u turističkoj sezoni, ovih dana puna je kuća turista, puno je tu intervencija sa strane, zovi ovoga, zovi onoga, ovome se pokvarila klima, ovome se televizija pokvarila, u neposrednom se susjedstvu buši septička jama, zovi ekipu, call the squad...tako da ima svega, ali borim se. Osjećam turističku sezonu u punom kapacitetu na svojoj koži, recimo to tako'', rekao je.



Cukrov nas je s Lijepom Tenom 2009. godine predstavaljao na Eurosongu. Kaže, i danas ga prepoznaju i izvan Europe.



''Dešavaju mi se situacije da u Dubaiju, u Abu Dabiju, dođe netko iz Kazahstana i zna me, ja sve te kontakte imam u mobitelu, tako da je to jedna jako lijepa bilježnica uspomena i kontakata'', govori Igor.



U ocjenjivačkom je sudu sjedila zanosna Slićanka, Miss Universe Hrvatske 2006. Biljana Mančić. Što se posebno gleda kad je ljepota žene u pitanju?



''Hmmm, teško pitanje, ali jednostavno sve ukupno! Znači, mora imati taj gard, stav, izgled naravno, proporcije trebaju biti dobre, dužina kose nije bitna, ali treba biti pojava, ovako nešto kao ja'', šali se Biljana.



Biljana je ljepotu pretvorila u biznis te otvorila polikliniku za uljepšavanje. Što Hrvatice najviše traže?



''Onako sitni detaljčići! Ništa invazivno, ovako malo neinvazivno, botoxić, filerčići, skinbooster tako da se malo pomladimo, kad vidimo ovako mlade lijepe cure da i mi budemo mladi i lijepi'', govori Biljana.



Što je Biljana sve napravila?

''Svašta nešto! Ništa što se tiče estetike još, ali što se tiče neivazivnih tretmana, svašta nešto!'', otkrila je.

Kako sve to kombinira s majčinstvom? Koliko tu odlazi vremena, energije i svega?

''Sve je stvar dobre organizacije tako kad se dobro organiziramo apsolutno imamo vremena i za obitelj, za sebe i naravno za posao'', rekla je.



A sjećate li se ove ljepotice? Na izboru Miss Adriatic Europe sreli smo bivšu manekenku koja je početkom dvijetisućitih palila i žarila modnim pistama i naslovnicama tabloida.



''Ja nisam bila Miss Adriatic Europe nego pratilja, vjeruj mi sad, ubi me, ne znam koja je godina bila, ali iza 2005. godine, valjda'', rekla je Kristina Lumbar.



Kristina je svjetske modne piste i modeling zamijenila iznajmljivanjem apartmana.



''Ljeto je pakleno jer obilazim porezne, sudove. Uredila sam apartmane u centru Rijeke i dok riješim tu papirologiju propalo mi je ljeto, ne mogu nigdje otputovati'', priča Kristina Lumbar.



Na zasluženi odmor će otputovati nova Miss Adriatc Europe Kristina Spasić. Ako ste mislili da su ovoj mladoj dami zabava, provod i lude noći prioritet, varate se.



''Mnogo volim čitati knjige i nekako u tome pronalazim nešto da to mene ispuni iznutra, a kad sam ja ispunjena iznutra, ja onda blistam i spolja. U mom slučaju je to čitanje knjiga, tako da ja čitam psihologiju, čitam bukvalno sve i onda mi je to ključna stvar!'', govori Kristina Spasić.



Ključna stvar za dobar izgled, ako pitate ovu ljepoticu, su rad na sebi i izvana i iznutra. Sada kad znate tajnu, bacite se na posao!

