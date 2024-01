Na današnji dan nas je napustila omiljena modna ikona, a ovo su neke od njenih najpoznatijih izjava!

Na današnji dan, prije osam godina, napustila nas je legendarna Žuži Jelinek. Njezini savjeti o muško-ženskim odnosima zabavljali su cijelu naciju, a karizma i vedar duh ove modne stilistice živjet će vječno. U sljedećim minutama prisjetit ćemo se života ove nezaboravne ljubiteljice mode, čiji je život bio sve, samo ne lagan.

Ako imate svog čovjeka, svaki put mu recite ''Kak imaš lepe noge, kak imaš lepe lasi!'', lažite. Ništa vas ne košta, ali ste ga s tim osvojili.

Svi su obožavali nezaboravne životne mudrosti legendarne Žuži Jelinek. U njezinu društvu život je bio vedriji i lakši pa je nakon njezine smrti u 96. godini ostala velika praznina.



''Šivanje je najglavnije jer sa šivanjem sam zaradila novce, a novce trebaš. Ja koja sam potekla iz teške sirotinje, ja znam šta znači živjet bez novaca'', pričala je Žuži.



Slavna stručnjakinja za muško-ženske odnose udavala se četiri puta.



''Ja sam fala Bogu imala puno ljubavnika i nije mi žao, dapače. Sad u 90-oj godini, mogu vam reći da mi je žao onoga kojeg sam odbila...'', bila je jedna od njezinih poznatih izjava.



Rođena kao Suzana Ferber u Budimpešti 1920. godine, ova dizajnerica, stilistica i kolumnistica odrastala je u siromašnoj židovskoj obitelji. Sa samo 17 godina počela je raditi u pariškoj tvornici Nine Ricci, a kraće vrijeme je radila i za Coco Chanel. Modne savjete dijelila je i Titu.



''I rekla sam da si bijelo odelo kupi, a on mi je rekao ''Šta će ljudi reći!?''a ja sam njemu rekla ''Odkad se vi brinete šta ljudi govore!'', prisjetila se Žuži.



Zlo Drugog svjetskog rata nije poštedjelo ni njezinu obitelj pa je tako Žuži izgubila braću, a kako bi spasila svoje gluhonijeme roditelje, zavela je talijanskog časnika.



''Nisu bili jedan dan u logoru, umrli su preko 90 godina, normalnim životom su živjeli, i to je najveća sreća'', otkrila je.



O njezinim ljubavnim avanturama, carstvu šivanja i životnoj borbi Spielberg je želio snimiti film, no ona ga je odbila. Često je znala reći da je sve postigla hrabrošću i poštenjem te bi svaki i najmanji djelić svojeg života ponovila.



''Najvažnija prijateljica u životu mi je bila igla, a muškarci su bili samo konac koji sam kroz tu iglu provlačila...'', pričala je.

