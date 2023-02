Šibenski slavuj ove godine ima dvostruki razlog za slavlje: ''Kliknuli smo na prvu, vjerojatno je osmijeh to što te privuče na prvu i čime zračiš''

Šibenski slavuj Marko Škugor ove godine slavi desetljeće glazbene karijere u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pjevaču je ova godina posebna i zbog 10 godina braka sa suprugom Ivanom. Što publika može očekivati na obljetničkom koncertu, koliko se Marko promijenio od početka te čime ga je supruga osvojila, saznajte u prilogu IN magazina!

Prokurative su bile prva pozornica na kojoj se Marko 2013. predstavio publici. Desetljeće na glazbenoj sceni koje je iza njega, kaže, proletjelo je brzo, a on je od tadašnjeg dečka od 23 godine stasao u pjevača koji broji milijune pregleda svojih pjesama.



"Ja sam tad mislio da snimiš jednu pjesmu i da je onda to to. Onda sam nedugo nakon toga shvatio da je to proces i drago mi je da je to proces koji dugo traje i još traje i koji nije odjedanput da se nešto dogodi i onda pad. Ali mi je drago da ljudi i dalje slušaju pjesme i da dolaze na koncerte", govori Marko.



Svoje slavlje u povodu desetogodišnje glazbene karijere prvo će obilježiti 28. ožujka u Koncertnoj dvorani Lisinski, koju je već četiri puta osvojio svojim glasom. Nakon toga će razveseliti i slovensku publiku, koja je vjerno uz njega sve ove godine. Dašak Dalmacije osjetit će se u obje dvorane.



"U Sloveniji u Ljubljani, 2. 6. u kultnom prizorištu Križanke. Imamo i Ljubljanu i Zagreb, dva najveća grada, baš mi je drago i jedva čekam te koncerte", kaže Marko.



Marko će publici pokloniti glazbeni vremeplov od svojih početaka pa do danas. Razlog više za veselje ovaj šibenski pjevač ima i zbog još jedne obljetnice. Naime, u ovoj godini slavi i okruglu godišnjicu braka sa suprugom Ivanom.



"10 godina, dvoje djece i što više reći, sretan brak. Stvarno nam je super i dva sina koja imamo, to je najveće bogatstvo koje možeš zamisliti i bez njih ne mogu zamisliti svoj život", govori Marko Škugor.



Ivana i Marko upoznali su se preko svojih sestara, a bio je dovoljan jedan pogled da zna kako će upravo ona biti njegova bračna suputnica i, kako kaže, životna desna ruka.



"Nekako smo se prvo s njima skupa našli na kavi i to nije prošlo dobro, a onda smo se našli dan poslije sami i puno je bolje izgledalo kad nismo bili okruženi rodbinom. Valjda smo kliknuli na prvu, vjerojatno je osmijeh to što te privuče na prvu i čime zračiš. Jer ne možeš znati kakva je netko osoba u prvim danima, ali nisam pogriješio", govori Marko Škugor.

Ovih se dana mnogo govori i o predstavnicima Hrvatske na Eurosongu, a upravo je Marko s "Klapom s mora" iskusio europsku pozornicu prije 9 godina. Za Let 3 i pjesmu "Mama ŠČ!" ima dobre prognoze.



"Sviđa mi se, ali ne mogu reći da je to pjesma. To je nekako, ne znam ni kako bi opisao, ali mislim da će postići veliki uspjeh na Eurosongu. Zapravo to i jest cilj, ako ideš tamo, trebaš pokušati pobijediti i poslati ono najbolje što možeš. Mislim da će oni po meni biti u top 10", govori Marko Škugor.



A kako će izgledati slavlje Markovih prvih 10 godina glazbene karijere, moći ćete vidjeti i poslušati krajem ožujka u Lisinskom.

