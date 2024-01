Naši proslavljeni plesači kao predavači na konvenciji koja traži mlade zaljubljenike u ples: ''Taj spoj, ta kolaboracija između umjetnika je nešto najljepše''

Plesačica i koreografkinja Tina Walme i Mister Hrvatske Mario Valentić mogu se pohvaliti titulom pobjednika ''Plesa sa zvijezdama''. Uz plesačicu Justina Timberlakea, slovenskog koreografa Žigu Sotlara i pjevačicu Saru Jo, bit će predavači konvencije u Zagrebu koja traži mlade zaljubljenike u ples. O čemu se radi, saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Život je u cipelicama za ples mnogo zabavniji. Zna to dobro plesačica i koreografkinja Lidija Iveković. Za sve plesače, amatere i profesionalce, priprema dvodnevnu plesnu konvenciju.



''Radi se o plesnoj konvenciji koja se zove ''You are wanted'', 20. i 21. siječnja u Zagrebu'', govori Lidija.



Među plesačima predavačima su i Maja Kereš, plesačica Justina Timberlakea, slovenski plesni čarobnjak Žiga Sotlar, ali i pjevačica Sara Jo. Plesne stilove koji će se učiti teško je i izbrojiti.



''Hip hop, jazz dance, heels, comercial, latin fusion'', dodala je Lidija.



Posebnost ove konvencije su i razgovori u kojima će koreografi otkriti tajne svojeg uspjeha.



''Svaki predavač nakon svog sata ima sat vremena razgovora s plesačima gdje će svoju inspirativnu plesnu priču i svoj plesni put prenjeti i inspirirati mlade plesače'', priča Lidija.



Svoju priču, ali i zlata vrijednu plesnu obuku, podijelit će i pobjednica Plesa sa zvijezdama Tina Walme Petrić.



''Ja zapravo najviše želim da moji polaznici uživaju, da dođu bez straha, da dođu otvorenog srca i uma i da se prepuste plesu'', kaže Valentina Walme Petrić.



Severina, Lana Jurčević, Hauser, Indira... Dug je popis zvijezda s kojima je surađivala. Trenutačno koreografira turneju Jelene Rozge.



''Taj spoj, ta kolaboracija između umjetnika i umjetnika je nešto najljepše što se može dogoditi, pogotovo kad uključiš plesače koji žive svoj san, ja mislim da ne može biti loše'', kaže Valentina.



Svoje će znanje o zdravom načinu života i prevenciji ozljeda mladim plesačima prenijeti i kineziolog Mario Valentić.



''Ja na plesače gledam prvenstveno kao sportaše. To uistinu i jest sport, spoj sporta i umjetnosti'', govori Mario Valentić.



Ples je sastavni dio njegova života od ranih dana.



''Pred kraj srednje škole čak sam se zezao da sam plesni partner za iznajmljivanje. U Sisku sam odrastao i tamo izlazio i ljudi su znali da ja volim plesat i onda te neke cure nisu imale plesnog partnera i ja sam samo da mi je bilo plesat'', kaže Mario Valentić.



Uz nova plesna znanja i druženje, konvencija će početnike ohrabriti da uče, a oni iskusniji dobit će priliku za nove plesne angažmane.



''Mislim da je najljepše kada tim klikne. To se isto jako rijetko događa jer okupit 20 ljudi na istom mjestu sa istim ciljem zaista može biti izazovno, ali sam jako sretna i ispunjena i stvarno se osjeća te energija, nekako postanemo kao mlala plesna obitelj koja teži istom cilju i jednostavno svi rastemo skupa'', kaže Valentina Walme Petrić.



Ima li boljeg poziva da uskočite u plesne cipele i zaplešete u ritmu muzike za ples.

