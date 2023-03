Sergej Ćetković progovorio o prevari koja je inspirirala njegovu hit pjesmu: "Sve je bilo dogovoreno i – ispadneš magarac"

Kako su nastali neki od najvećih hitova Sergeja Ćetkovića, pjevač je otkrio u novom izdanju rubrike Tajne iz refrena u emisiji IN Magazin. Prije nego što se počeo baviti glazbom, radio je u trgovini s autodijelovima, prodavao cvijeće, a neko vrijeme je i konobario. Mnoge zanimljivosti iz svoje biografije Sergej je otkrio Juliji Bačić Barać.

Gotovo 14 milijuna puta je pregledana njegova pjesma "Korov" na YouTubeu, a Sergej Ćetković u rubrici Tajne iz refrena otkrio je kako je ona nastala.

"Shvatio sam iz godine u godinu da, bez obzira na to koliko bi ja htio da se dogodi neka pjesma, da se neće dogoditi kada ja želim, već kada je suđeno, tako da sam pjesmu 'Korov' napisao za nekih pola sata, ali falilo mi je tu nekih riječi, nisam bo siguran jesam li to dobro sročio", ispričao je pjevač.

Korov nije baš tko čest motiv u ljubavnim pjesmama.

"Da, poanta je bila jasna i glasna, da ono što čovjeka pogodi, a to je ljubav, da zaista bude nekad kao neki unutrašnji korov", objasnio je.

Pjesma koja je bila prekretnica u njegovoj karijeri je "Pogledi u tami", a Sergej je potvrdio d je ideja za tu pjesmu nastala dok je njegova supruga radila palačinke.

"Nisu palačinke sada tu nešto specijalno pomogle, ali znam da je Kristina tada bili u kuhinji i ja joj sviram, i pitam je sviđa li joj se, a ona baci palačinku i kaže: 'Super je, super, ajde dalje!' I ja nastavim i stanem jer nemam pojma što se treba dalje dogoditi i to jednostavno samo dođe. I tako se rodi pjesma koja je definitivno meni, mojoj karijeri, mojoj publici promijenila sve", prisjetio se.

U slučaju da mu se uspjeh tada nije dogodio, planirao je odseliti u London.

"Ma da, imao sam tamo što raditi. Svirao bih preko noći, po danu bih krečio, postavljao parket... Ne bih imao problema s tim", priznao je.

Otkrio je i što je još radio u životu, osim pjevanja.

"Moj otac je držao prodavaonicu autodijelova pa sam ja onda tu radio i skidao mjenjače s raznih automobila, skidao farove...", ispričao je, pa je nastavio: "Svakog Dana žena sam prodavao i mimoze s prijateljima. Ja sam bio šef, nabavio bi mimoze i prodavao, i uvijek bi zaradili. A onda sam, evo prvi put ću to reći u ovoj emisiji, između upisivanja Muzičke akademije i završetka srednje škole jako htio nešto raditi, ali nisam znao što, i prijatelj mi je rekao da dođem raditi u njegovom bilijar klubu. I radio sam doslovno dva dana kad je moj otac za to saznao i molio me da ne radim kao konobar, da to nije za mene."

I njegova pjesma "Pusti probleme" iza sebe ima zanimljivu priču.

"Priča o tome kako smo pri kupovini nekog stana, znači sve je bilo dogovoreno, podigao kredit, angažirao ljude da srede stan i čovjek nas par dan prije završetka ugovora jednostavno prevari, prodao je drugome stan za više novca bez da nam to kaže i ispadneš magarac. I Kristina taman dolazi s mora i kaže: 'Nemoj više balade, napiši nešto normalno, nešto veselo!' Ja joj kažem: 'Što da pišem? Pusti probleme... Sve dileme...', i ona ode"; ispričao je.

Još jedna njegova emotivna i zanimljiva pjesma je "Oči nikad ne stare".

"Tu mi je kumovao moj prijatelj koji je par putaa upotrijebio taj izraz i to mi se počelo vrtjeti", prisjetio se.

Sergej će ovog proljeća imati čak četiri koncerta u Lisinskom, a evo kakva je to veza između njega i publike u Zagrebu.

"Ljubav na prvi pogled!" poručuje bez razmišljanja.

