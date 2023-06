Jedina Hrvatica s titulom najljepše žene na svijetu otkrila je tajnu svoje ljepote: ''Mislim da je to najveći neprijatelj koži!''

Rovinj je na jednu noć postao prava oaza mode. Domaći su dizajneri predstavili svoje ljetne kolekcije, a na pisti je zablistala i jedina Hrvatica s titulom najljepše žene na svijetu. Kraljica svijeta 89-te Danijela Gračan reviju je nosila u društvu kćeri Eme koja pak nosi titulu Kraljice Hrvatske 2018.

Šampion turizma, Rovinj, na trenutak je postao i modna prijestolnica. Brojni domaći kreatori predstavili su svoj dizajn na rovinjskoj Noći zvijezda, mode i kulture.



''Sve je lepršavo, lagano, prirodni materijali, šareno, veselo, u principu kako i moje klijentice vole da to bude po ljeti, da se ugodno osjećaju. Super mi je kad se ujutro u to obuku mogu do navečer partijati. Ono što ljudi od mene očekuju, tako i ovo ljeto'', objasnio je Zoran Aragović.



Pistom je prošetala i nekadašnja najljepša žena svijeta. Kraljica svijeta 1989. Danijela Gračan.



''Godine čine svoje, ne možemo im pobjeći. Bitno je da ih dobro nosimo. Da nas ne bole leđa, da se dobro osjećamo'', rekla je.



Na pisti su joj društvo radile čak dvije od tri kćeri, srednjoškolka Alma i buduća stomatologinja Ema. Ema nosi i titulu Kraljice Hrvatske 2018.. Evo savjeta za blistave zube jedne od najljepših stomatoginja u Lijepoj našoj.



''Preporučila bih da se kava i crno vino piju kroz slamku, također da se što više puta dnevno peru zubi, da se koristi konac i interdentalne četkice i sve što je potrebno za održavati oralnu higijenu'', zaključila je Ema.



I beauty savjeti doktorice ekonomskih znanosti i jedne od najljepših žena svijeta zlata su vrijedni.



''Rekla bih da sam u zadnje vrijeme počela jako razmišljati da se ne treba sunčati, izbjegavati sunce, pokrivati se što više, odnosno mazati se visokim faktorima, 50, jer mislim da je sunce najveći neprijatelj koži'', zaključila je.



Svoje je ljetne komade inspirirane Egiptom predstavila i dizajnerica Jasmina Arnautović.



''Bilo je dosta haljina ovog puta, pošto do sad nisam radila toliko haljine, više sam koristila traper, ovog puta sam se odlučila za te neke senzualnije tkanine pa mi je bilo logično da to budu ipak mlao ženstvenije stvari'', rekla je Jasmina.



Evo koji komad ovog ljeta ne smijete zaboraviti kad otputujete na godišnji odmor.



''Dobar pareo ti uvijek dobro funkcionira, ispod badić, prebaciš ga, odeš u nekakav dućan, odeš do bazena, odeš s frendicama na kavu, samo nešto prebaciš preko sebe, da je lagano, da je pamučno, još ako je u nekakvim šarenim bojama, to je pun pogodak'', kaže Zoran Aragović.



U vatrenoj crvenoj u Rovinju smo sreli glumicu koju nemamo prilike vidjeti često u javnosti. Leonora Surian slavi 20 godina glumačke karijere, a koji su joj prioriteti privatno?



''Leonora je mama dvije prekrasne curice koje već imaju 7 i 10 godina, uživam s njima, one su moj život. Sve ono tšo radim na sceni, u mom poslu, neću reći da pada u drugi plan, ali one su moj centar svijeta, one su mi prve, eto'', rekla je.



Publiku je na pisti iznenadila i Zvončica Vucković. Ova baka naš je najpoznatiji senior model.



''Ja sam se odlučila sasvim slučajno jer sam se ošišala i pustila sijedu kosu i onda su svi poludili oko te sijede kose, ja nisam imala nikakvu namjeru raditi još dalje, naime, baka sam imam 4 unuka tako da to nije ni baš lijepo za reć ''baka se šeta po modnim pistama'', ali evo to je još uvijek moj posao i uživam u njemu'', kaže Zvončica.



Zvončica godine dočekuje objeručke pa se tretmanima uljepšavanja i pomlađivanja predaje oprezno.



''Koristim tretmane koji nisu invazivni, radiofrekvenciju i nanofrakciju, malo onda za trbuščić i tako to, ali to je samo nešto što kožu malo posvježi i daje joj bolju prirodnu boju, ali odlučila sam da neću nikakave invazivne tretmane tipa botox i sve ostalo'', objasnila je.



U sedmom desetljeću ili na pragu dvadesetih, moda ženama daje bezbroj mogućnosti za igru.



''Mislim da te godine ne trebaju sputavat kako ćeš se obući, ali u principu godine čine svoje pa onda malo prekriješ nekakvu manu, nekakav višak, manjak, to se sve da s odjećom lijepo zakamuflirati. Možda kad si u nekim godinama da to nije neka prevelika minica, da nije nekakav dekolte, ali u principu ako ti dobro stoji, ako se ti dobro osjećaš...mislim, moda je toliko liberalna da nema pravila'', zaključio je Aragović.

Dame su to na rovinjskoj Noći zvijezda, mode i kulture itekako dokazale.

