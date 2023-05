Scene koje će vas nasmijati: Pogledajte pogreške i gafove sa snimanja serije Kumovi!

Iza ekipe serije Kumovi tjedni su provedeni na setu. Snimanja su često bila začinjena i pokojom pogreškom pa su se tako neke scene morale ponavljati zbog teksta ili pak smijeha. Kakvi savjeti se dijele na setu, kako će glumci provesti pauzu, ali i neke scene koje niste vidjeli u finalu, u prilogu In magazina donosi Dijana Kardum.

Gafovi i nepredviđene situacije koje se događaju na snimanju često su zabavnije čak i od finalne verzije. Takozvani bloopersi redovito se događaju i na setu serije Kumovi.



Dobra atmosfera seli se i iza kamere...

''Mi se držimo. Mi se dobro slažemo. Stvarno je obiteljski ta naša glumačka soba gdje ulazimo, svatko u svojem raspoloženju, kao dnevni boravak i baš se međusobno podržavamo. Tako da ove razmirice, to je samo u scenariju'', priča Vladimir Tintor te dodaje.



''Zahvaljujući priči baš između par kolegica otkrio sam neku super dijetu, dijele se i kućanski savjeti. Ma dijele se svakavi savjeti. Imamo jednu dobru mrežu'', dodao je Vladimir.

Otkrivanje tajni, nesuglasice u obitelji, emocije ali i brojni komični zapleti obilježili su drugu sezonu. Gotovci i Macani dobili su sestru, a Zlatan se borio i s ljubavnim nedaćama.



''Mi smo takva obitelj, mi ne možemo bit u miru nikako i zapravo je to i zanimljivo. Takav je život'', govori Vladimir Tintor.



''Zlatanu je bilo dosta svega ovaj put i otišao je posjetiti svoju majku u Argentinu i što će se desiti dalje bit će jako zanimljivo. Bit će tu još čudnih okolnosti. Zlatan će imati posla s nekim novim likovima, s nekim starim likovima koje već znamo. Bit će zanimljivo'', kaže Konstantin Haag.



''Nešto što mu nikako ne ide, očito je ljubav jer ovo je sad već treći ljubavni odnos koji mu nije uspio i vidjet ćemo kad se Zlatan vrati, a vratit će se u jako velikom stilu što će se u ljubavnom planu još sve mijenjati'', dodao je Konstantin.

Druga sezona Kumova najgledanija je TV serija u 2023., a dosegnula je preko 2.370.000 gledatelja te je u svom slotu prosječno bila gledanija od prvog konkurenta za 140 posto. Jednako uspješna bila je i na društvenim mrežama što su glumci itekako osjetili.



''Malo prije sam se baš sjetio kako neki fanovi kad se žele slikati recimo s nama glumcima, kad nas privatno negdje uhvate, onda to zna nekad biti interesantno ajmo to tako reći. Jednom sam bio na nekoj izložbi zmija i onda sam izlazio van iz te izložbe, jedan čovjek se doslovno zabio u mene i ponio me sa sobom i rekao, moramo se slikat i što ćeš ti čovjeku onda reći nego jednostavno uslišit njegovu želju'', rekao je Konstantin Haag.



''Ja sam dobila poruku, djevojčica je slavila rođendan i imala je jednu regularnu rođendansku tortu. A druga je torta imala glazuru likovi iz Kumova'', kaže Marina Redžepović.

Nakon mjeseci snimanja, učenja teksta ekipa ide na pauzu, kojoj se glumci jako vesele.



''Spavati, spavati i spavati'', kaže Marina.



''Ja ću se zakucati vjerojatno u svoj vrt u Osijeku i ne planiram se javljati nikome, na toj pauzi malo se resetirati. Bit će to korisno za mene. To je najmanji ružičnjak na svijetu s najviše različitih vrsta. Imam ih preko 40. Tako da me čekaju evo u najljepšem 6. mjesecu'', otkrio je Vladimir.



''Inače u pauzama od snimanja sam po cijeloj Europi putujem s autom, od kampiranja do nekih daljih putovanja, ali evo kad završim možda odem i na Bali'', kaže Konstantin.

Na ekranu ćemo se nakratko oprostiti od omiljenih Kumova, no prije toga ne propustite finalne epizode sezone. Bit će uzbudljivo!

