Pogledajte kako su se kandidati projekta Startaj Hrvatska snašli u prodaji jedan na jedan s kupcima!

Nakon što smo upoznali sva 24 proizvoda pete sezone projekta Startaj Hrvatska, naši su se kandidati okušali u interakciji s kupcima u prodaji jedan na jedan. Imaju li dobre prodajne vještine te kakve su povratne informacije dobili nakon emisije o svojim proizvodima, otkrili su našoj Matei Slogar za In magazin.

U četvrtoj sezoni projekta Startaj Hrvatska predstavljeni su odlični proizvodi mladih hrvatskih poduzetnika. Među njima su proizvodi od pira Artisana, craft piva Brewville, Morning lab Granola i džem od šipka OPG-a Lešić. Reakcije - fantastične.



''Od prvog našeg pojavljivanja u ovom cijelom projektu Startaj Hrvatska imamo samo pozitivne komentare, jedu ga, mažu ga'', govori Sanja Lešić.

''Trajalo je jedno satima dok sam ja odgovorila na sve poruke, podrške i ohrabrenja i oduševljenja, ali ono što me najviše dirnulo i što je značajno je da su ljudi zasuzili'', kaže Tijana Bogdanović.



Oduševljeni reakcijama su i Helena i Danijel, koji stoje iza tjestenine od integralnog pirovog brašna i integralnog pirovog griza.

''Mislim da su na početku svi bili malo skeptični jer to je griz pa onako nije to baš nešto, ali stvarno dobivamo jako puno pozitivnih komentara, ne samo mame s djecom nego sve dobne skupine ga vole tako sa smo presretni'', govori Helena Carić.



Pije se i pivo Brewville, a Vinko otkriva koji stil je najdraži.



''Kako kome, uvijek su stilovi stvar ukusa, a jedno od popularnijih je Tough life, naš American Pale Ale i Pilsner'', kaže Vinko.



Prave povratne informacije od kupaca ovi kandidati su mogli dobili u prodaji jedan na jedan u trgovini. Za njih je to bio novi izazov. Svi su dobili iste uvjete - u određenom vremenskom razdoblju prodati što više svojih proizvioda.



''Ja mislim da sam super u prodaji, ja imam iskustvo iz studentskih dana jer sam radila na promocijama i tako kao studentica zarađivala tako da je meni to sve poznato'', kaže Tijana Bogdanocić.



Tijana kaže - nisu još svi ljudi u Hrvatskoj upoznati s granolom. Više o piru i njihovim pirovim proizvodima, kupcima su morali ispričati Helena i Danijel iz Istre.



Dobar je okus i džema od šipka OPG-a Lešić, koji je osvojio nepca kupaca.



''Najdraži nam je kompliment kad kažu da naš džem vraća u djetinsjtvo, a podjeća na bake, mame. To nam je najdraže kad čujemo'', govori Sanja Lešić.



A evo kako se snašao Vinko sa svojim pivima iz Doline Neretve.

''Komunikativan jesam jednim dijelom da...ali draže vam je u proizvodnji? Držae mi je u proizvodnji, to je veća komfort zona uvijek'', kaže Vinko



Više o prodajnoj avanturi ovih kandidata, saznajte u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.