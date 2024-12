Prvi zajednički televizijski intervju Ivana i Raquel Rakitić: Otkrili su sve o životu u Splitu!

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša Ivan Rakitić i njegova supruga, Španjolka Raquel Mauri, pristali su dati svoj prvi zajednički televizijski intervju samo za In Magazin. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem otkrili su sve o životu u Splitu, gdje su pokrenuli i novi biznis. Ne propustite u prilogu In magazina.

Ivan i Raquel Rakitić svoj su prvi zajednički televizijski intervju odlučili dati upravo našoj emisiji.

Potpisom za Hajduk, Split je prije pet mjeseci postao njihov novi dom. Kako su se snašli u gradu podno Marjana?

''Prije svega smo jako sretni, kao prvo ja, kao novi igrač Hajduka, ali isto tako da napokon imam priliku da živim u Hrvatskoj, da pokažem ženi, djeci, mojoj obitelji ljepotu naše domovine. Stvarno smo jako sretni, jako zadovoljni, uživamo u svakom trenutku. Isto tako, da iskoristim priliku da se zahvalim svima, Hajduku, Splitu i cijeloj Hrvatskoj kako su nas primili i stvarno je prelijepo svaki dan.'', rekao je Ivan.

Kako provodivslobodno vrijeme u Splitu? S kim se najviše druži?

''Poznajemo naravno jako puno ljudi. Tu je prije svega moj vjenčani kum Marko, poznatiji kao Keto i njegova supruga Antonia. Uživamo svi tu skupa. Kad imamo slobodne dane prođemo malo Lijepom našom, odemo malo do Dubrovnika, Nacionalnog parka Krka...'', govori.

Koje su prednosti života u Dalmaciji?

''Ta bliskost, ti otvoreni ljudi, taj osmijeh, ta radost, to je nešto što jako puno cijenimo. I doslovno od prvog dana, od prvog trenutka se osjećamo kao doma, tako da stvarno svima mogu samo preporučiti da dođu, da vide jer ima nekih stvari koje se ne mogu opisati, a to je ta ljubav ljudi ovdje u Dalmaciji, posebno u Splitu.'', kaže Ivan.

A kako se Raquel sviđa život u Splitu?

''Jako sam sretna. Ljudi su otvoreni, jako mi puno pomažu. Lijepo mi je od prvog dana, jako sam zahvalna na svemu i uživam u svakom trenutku.'', rekla je.

Kako su se njihove dvije kćeri snašle u novoj sredini?

''Naše kćeri su jako sretne. Imaju jako puno novih prijateljica u školi, jedna ide na plivanje, druga na jahanje. U društvu su predivnih osoba tako da su se snašle od prvog trenutka, uživaju i zaista im je jako lijepo ovdje.''

Kako Raquel ide učenje hrvatskog jezika?

''Puno teško. Hrvatski je jako težak, ali nema veze, malo pomalo, ja pričam hrvatski.'', kaže.

Ali sve razumije?

''Razumijem puno, ali ne znam pričati. Malo pomalo. Ja sam mašina'', šali se.

Njihova ljubavna bajka traje 14 godina. U čemu je tajna uspjeha njihovog skladnog braka?

''Pa rekao bih poštivanje jedno drugoga i na kraju krajeva mora tu biti ta žar, ta ljubav. Imao sam tu sreću da je upoznam taj prvi dan kad sam stigao u Sevillu i mi uvijek govorimo da se sigurno već poznajemo iz nekog prijašnjeg života jer toliko puno stvari razmišljamo isto. I o odgoju naše djece, što želimo raditi, gdje vidimo našu budućnost. I na kraju krajeva mi uvijek govorimo da se sve u životu događa s razlogom.'', govori Ivan.

Raquel će u nedjelju proslaviti 35. rođendan, prvi u Hrvatskoj. Sprema li se fešta?

''Bit ćemo u Splitu, još sam godinu starija. Malo ćemo se provest s prijateljima i obitelji, malo profeštat, da se zajedno nasmijemo i proveselimo.'', otkrila je.

Bliže nam se blagdani, gdje će ih proslaviti, kako će to izgledati u obitelji Rakitić?

''Pa dobro, još nismo odlučili gdje ćemo biti. Zadnja nam je utakmica taman taj vikend prije, onda ćemo vidjeti gdje ćemo, što ćemo. Ali, naravno to će biti s obitelji, s našim curicama, uz jako puno smijeha i da se lijepo provedemo.'', govori Rakitić.

Kako se Raquel sviđa hrvatska kuhinja?

''O puno, puno volim. Sviđa mi se sarma, kulen, sve'', kaže.

Ivan se uz veliku nogometnu karijeru pronašao i u poslu s vinima koja je predstavili javnosti. O čemu se točno radi, kako je došlo do te vinske priče?

''Htjeli smo pokazati cijelom svijetu i posebno ovdje u Hrvatskoj tko smo mi kao obitelj zato ima i na boci lijepo iscrtano obitelj sa psom koji nažalost više nije s nama, koji se zvao Nuno. To je naša obiteljska priča u vinu i nadamo se da će se svima svidjeti.'', objasnio je Ivan.

Nismo ga mogli ne upitati, bio je na transplantaciji kose, gusta, sjajna, tu je. Kako je prošao tretman?

''To je bilo davno, ima već nekoliko godina, ne znam iz kojeg razloga je to tek sad izašlo. Jednostavno malo se pomladiti, vratiti malo te šiškice, jakon sam zadovoljan rezultatom. To je samo da se malo vratim u mlade godine, da imam nešto počešljati'', našalio se.

Kakvi su mu planovi tijekom zimske nogometne stanke?

''Pa ništa, prije svega odmoriti malo, opustiti se, biti s obitelji. Naravno kad imamo puno utakmica, treninga i putovanja nije lako. Isto nisam znao da na svaku utakmicu putujemo po sedam-osam sati autobusom i to je nešto novo, ali dobro, isto lijepo iskustvo. Ništa, odmoriti se, biti sa ženom, s kćerima. Ako uspijemo otići ćemo do Španjolske da vidimo kako je suprugina obitelj.'', objasnio je.

Može li zamisliti da ostane živjeti ovdje u Splitu?

''Ovisi sve, kao što sam rekao, došao sam prije 14 godina u Španjolsku, da mi je netko prije 14 godina to rekao, rekao bih da to nije realno, da to nije moguće. Stvarno uživamo, sretni smo, cijenimo koliko su nam ljudi bliski i otvoreni. I osjećamo tu ljubav iz dana u dan jer mi smo jedna obična obitelj, idemo isto po dućanima, u šetnju, vodimo djecu u školu, sve je normalno i stvarno se osjećamo prelijepo i na kraju ćemo vidjeti gdje, što i kako, ali nadam se još nekoliko godina prije svega na terenu.'', kaže.

A što kaže Raquel na to?

''Jako sam sretna, prelijepo mi je ovdje, samo mi jako nedostaju roditelji. Ovdje je jako slično Španjolskoj, dobra hrana, otvoreni ljudi, puni osmijeha. Sve ide dobrim putem. Vidjet ćemo na kraju što ćemo, ali jako je lijepo ovdje.'', zaključila je.

Ima li neku božićno-novogodišnju želju?

''Pa prije svega zdravlja, zdravlje je sve. Osmijeh, veselje, biti s obitelji, to je najljepše, zato sam jako sretan što napokon mogu biti u svojoj državi. Kako je ona meni pokazivala Sevillu i Španjolsku, tako ja sad njoj rado pokazujem Hrvatsku i stvarno uživamo.'', rekao je Ivan.

I za kraj što bi poželjeli gledateljima In magazina?

''Svako dobro svima, da uživaju s obitelji u najljepšim danima u godini, da budu sretni kao mi, da će nas ljudi rado gledat, veselit ovom intervjuu s tobom i da se uskoro vidimo opet'', poručio je Ivan.

