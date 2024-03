Tko su novi IT holivudski frajeri, koji izlaze iz kalupa klasične muške ljepote?

Oni su prije svega osjećajni džentlemeni, ne uklapaju se u klasične standarde ljepote i ne boje se odjenuti u provokativne outfite, a apsolutno su zaludijeli svijet. U minutama koje slijede predstavljamo nove IT frajere holivudske glumačke scene i otkrivamo u čemu leži njihov X faktor. Koja to imena itekako vrijedi zapamtiti, otkriva Aleksandra Keresman.

Za neke od ovih fatalnih frajera, nije bilo ni važno gledate li ih u boji, čak i na crno-bijelom ekranu, bez problema su oduzimali dah. Hollywoodski zlatni dečki markantnih crta lica, šarmerskim su pogledom ispod obrva, kao od šale slamali srca. No danas neki novi it dečki ispisuju sasvim druga pravila. Prvi među njima je bivši marinac Adam Driver.

''Ultravisok, sa velikim ušima, nekakvom čudnovatom facom, zanimljivim glasom, ogromnim rukama, zaista čovjek koji možda nije idealan za TV baš jer je toliko visok, to znam zbog svog muža, jer neke uloge nije dobio jer je previsok, koliko to čudno zvučalo. On je meni kao ženi jako privlačan ne zato što je moj neki tip nego zato što je sjajan glumac u svakoj ulozi u kojoj se našao'', govori kolumnistica Mirna Dizdarević Rogić.

Dva puta nominiran za Oscar, Adam se unatoč talentu nebrojeno puta susreo s neugodnim pitanjem - bi li mu bilo lakše da izgleda poput primjerice Roberta Redforda. Ženska je publika ipak u njemu prepoznala nešto mnogo više od neklasične ljepote.

''Ne može ga s nikime pobrkati a to je jedan šarm i karizma koju žene vole kao drugo on je izraziti muškarac, baš testosteronski muškarac što nisu sve muške zvijezde danas koje su puno androginije on je i visinom svojom, uvijek viši do svojih partnerica, muževan, a opet ne igra bullyje, ne igra nasilnije tako da izgleda kao netko u koga bi čovjek mogao imat povjerenja'', komentirao je Nenad Korkut.

Još jedan it dečko trenutka, za kojim luduje svijet, je momak viktorijanske ljepote koji briše granice stereotipne muževnosti – Timothee Chalamet. Jedan od najmlađih glumaca nominiran za Oscar modni je mag, i jedan od rijetkih bez stilista.

''To je kod Timothee Chalameta najizraženije da se voli igrati s modom, uživa u modi, i to je prepoznato ne samo u modi već i od kolega. Sjećam se jedne dodjelu Oscara pitaju Glen Close koga se najviše veseli vidjeti na tepihu, kaže Timotheea jer me zanima što će odjenuti'', dodao je Korkut.

Na šarm ovog mladića pale su kćeri kako Madonne, tako i Johnnyja Deppa, a posljednja među njima je i Kylie Jenner.

''Njega definitivno ne bih mogla zamisliti na Balkanu, dok tip Adama Drivera mogu zamisliti kako bere masline i okopava zemlju, on ima tu neku naivnu dječačku ljepotu i zrači nekom nevinošću. Dosta je onako kao mali krhki dječak koji želi da ga bi zagrlite snažno'', komentirala je Mirna.

Ako netko za njega nije čuo ranije, nakon kampanje za poznati brend donjeg rublja, ime glumca Jeremyja Allena Whitea, više nitko neće moći zaboraviti. Dobitnik Zlatnog globusa novi je glumac trenutka s onim x faktorom.

''Jednostavno ja mislim da on ima toliko samopouzdanja i toliko je siguran u svoj posao da iz te nesigurnosti uloge isijava nešto zbog čega su sve žene lude za njim trenutno iako zaista nije tipično lijep glumac'', smatra Mirna.

''Djeluje dosta pristupačno, inače totalno atipičan za nekog heartthroba ili seks simbola, zato što je između ostalog nizak, visok je samo 170cm za razliku od Dirvera koji je 190 dakle vrlo specifičan i drugačiji ali je izrazito simpatičan'', kaže Korkut.

S 26 je nominiran za Oscar, slijedi mu uloga u novom nastavku Gladijatora, a njegova fotografija u kratkim hlačicama donijela mu je titulu najpoželjnijeg dečka na internetu, a uz to, ovaj momak odlično pjeva. Njegovo je ime Paul Mescal.

''On ima tu neku pristupačnost, to vjerojatno i vi vidite kad radite intervjue je li netko pristupačan ili ne, s govorom tijela sa svime, a on je onako slatkiš, ako to tako smijem reć'', dodala je Mirna.

Čini se kako ova imena itekako vrijedi upamtiti.

''Kada pričamo o Hollywoodu oni su mašine za marketing, ne znam kako to točno funkcionira kod njih, ali nekako savršeno znaju koga će lansirati u zvijezde u datom trenutku i mislim da se radi o tom lansiranju par godina unaprijed i mislim da je to slučaj zapravo sa svim ovim muškarcima koje smo spomenuli'', kaže Mirna.

Bio promišljen ili ne, mi apsolutno uživamo u „njihovu“ trenutku pod suncem.

