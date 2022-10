Saša Lozar skočio je u bijesni automobil, ali i zrakoplov i poput Toma Cruisa u Top Gun-u pokazao svoju opasnu macho stranu. Ipak priznaje da njegova supruga voli i kad se doma pobrine za kućanske poslove i stisne uz nju ispod dekice. Na snimanje novog videospota Saše Lozara za pjesmu ''Opasno tvoj'' vodi vas Davor Garić.

U maniri holivudskog akcijskog junaka Saša Lozar upustio se u adrenalinsku avanturu.



''Danas su one adrenalinske aktivnosti u kojima svi mi potajno sanjamo. I trkači auti, avioni, Grobnik, cijela ta neka Top gun priča. Nekako od mladosti još to mi je bila želja i danas mi se to stvarno ostvarilo'', priča.



''Ludilo baš, ispunili su mi se snovi'', rekao je Saša.



Za potrebe snimanja videospota za pjesmu ''Opasno tvoj'' Lozar se čak i vinuo u visine.



''Prvi put sam letio s ovime i baš je fora, fora je, doduše kad malo bura krene pa malo propadne, a mi tu jeli preko puta teleće pečenje, išlo je gore dolje!'', kaže.



Teleće je pečenje ipak ostalo gdje mu je mjesto, a Lozar pokazao da je dorastao zadatku. Voli li njegova supruga kad je takav macho frajer ili kad doma u papučama pere, kuha i čisti?



''Ma mislim sve žene vole opasne frajere, ali ipak kad dođu doma da znaju složit perilicu, to je jedna dobra kombinacija, svi mi volimo povremeno bit opasni, ali nam i paše bit doma malo medo i da se maziš uz nekoga, tako da nema jednog bez drugog'', kaže.



Mazni medo anđeoskog lica ili opasan lik? Čini se da se Lozar vodi onom ''Iz Mire tri vraga vire!''



''A gle, imali ste me priliku vidjeti u svim izdanjima u vašim showowa, vaše TV kuće tako da to moje anđeosko lice možda samo jedna maska. Samo možda jedna maska, a zapravo je ispod te maske sve i svašta...haha, moš si mislit!'', kaže.



Našalio se ovaj svestrani glazbenik. No nema šale kad je njegova ljubav prema glazbi u pitanju. Novi singl Opasno tvoj donosi Sašu u ritmu za ples.



''Plesna je pjesma, plesna je full, odmah kad sam je čuo sam se zaljubio u taj jedan catchy refren, vokalno mi je sjela, čak se usuđujem reć možda najbolje dosad, baš sam se nekako opustio i prepustio'', kaže.



To je prepoznala i struka pa je njegov posljednji album ''San'' zaradio i nominaciju za Porin.



''Glazba je ljubav jednostavno i ne ideš računajući da li će biti draže publici ili struci, ja sam bio iznimno počašćen što je struka priznala zadnji album što je izašao i što je dobio nominaciju za pop album godine, to je stvarno velika stvar bila za mene i još uvijek je i to sve nekako ide zajedno. Nema publike bez struke, nema struke bez publike, nema mene bez publike i jednostavno to je nekakav začarani krug'', kaže.



Uskoro započinje još jedan začarani krug u njegovoj glazbi. Priprema pjesme u nešto drugačijem izričaju.



''Uvijek volim malo pomaknuti i promijeniti, da nije uvijek isto. Testirat sebe, testirat druge, to mi je nekakav gušt tako da dalje sve ide naravno, snima se novi album, prikuplja se materijal, ''Opasno tvoj'' je najavna pjesma s kojom počinje nova priča novog albuma, nove neke ere i to me jako veseli'', govori Saša.



Ovaj videospot izlazi 14. listopada pa bacite oko na Lozarove adrenalinske avanture i poslusajte pjesmu Opasno tvoj.

