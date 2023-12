Marija Husar Rimac otkrila nam je koja joj se životna želja ispunila 2023., a evo i kakva je božićna tradicija u njezinoj obitelji

Advent u Samoboru skriva poseban šarm, a boljeg vodiča od Marije Husar Rimac, teško je zamisliti.

Obitelj Marije Husar prije jedanaest godina Zagreb je zamijenila Samoborom.

''To je bila velika promjena s obzirom na život u Zagrebu, poslije užurbanosti i gužve dođeš u jedan mali gradić koji je puno mirniji. Službene papire izvadiš dok si rekao keks što mi je bio prvi šok, a onda kako se obitelj gradila uviđaš onu pravu ljepotu i čaroliju Samobora. Naravno, Vjeki i meni je i velika čar što nam je tu i Kuća susreta Tabor, i što to svoje duhovno bdijenje koje prolazimo kroz zornice kroz cijeli 12.mjesec, tu smo apsolutno ispunjeni'', govori Marija.

Ova godina bila je za pamćenje, ali ne samo po lijepim stvarima nego i po gubicima.

''Ostvarila se životna želja Vjeki i meni da odemo u Svetu zemlju, da odemo u Izrael, bilo nam je prekrasno. Naravno, nakon toga se uvijek dogodi nešto što život nosi, a to je gubitak voljenih osoba, moj svekar je preminuo, tako da je 2023. bila turbulentna'', priča Marija.



Pred njom su nastupi u Murskom Središću, Nedelišću te duhovni koncerti u Sinju i Garčinu, a onda slijedi vrijeme kada će se u potpunosti posvetiti obitelji.

''Ja kićenje bora ostavljam baš za taj dan jer to me podsjeća na moje djetinjstvo i kad je moj otac donosio bor i kad smo ga kitili svi zajedno, ono što je meni posebno drago i bitno je dječja polnoćka na koju svi idemo, kolači, kuhanje u zadnji tren naravno jer ja zadnji koncert imam 23.'', priča Marija.

Obitelj se svaki Božić okuplja na doručku.

''To datira još iz pbitelji mame i tate, oni su baš držali do toga da imamo taj obiteljski doručak jer kad krene Božić, kreće čestitanje, dolaze prijatelji, gosti ili mi negdje idemo, i onda je uvijek bio bitan taj početak blagdana da se zahvalimo Bogu, da se pomolimo, da budemo svi na okupu i da to bude baš jedan mali dio za obitelj našu kad smo mi zajedno'', otkrila je Marija.

U njezinu domu, ljubav prema obitelji i tradiciji čine blagdane posebnim i nezaboravnim. A svjetla malog gradića, koji je sada neizostavan dio njihovog božićnog ozračja, stvaraju bajkovitu kulisu za obiteljska okupljanja i blagdanske radosti.

