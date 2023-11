Sandi Cenov u ljubavnom trokutu s hrvatskom Selenom Gomez, za sve postoji i dobro objašnjenje!

Sandi Cenov našao se u ljubavnom trokutu. Srce mu je osvojila mlada pjevačica Hana koju nazivaju hrvatskom Selenom Gomez. Okosnica je to njegove nove pjesme, u kojoj glasno poručuje: "Ma boli me za sve!" Zašto je poznati glazbenik promijenio imidž te kako je nastao njegov megahit "Nebo", otkrio je našoj Anji Beneti za In magazin.

Sandija "boli za sve" što ljubi zauzetu djevojku. Ipak, ne u stvarnom životu, već u novoj pjesmi u kojoj je obradio škakljivu temu ljubavnog trokuta.

''Kome god sam je pustio od mojih poznanika, velika većina: o, pa ovo kao da je za mene, tako da je očito to u Hrvatskoj vrlo raširena tema, pa eto ja sam se drznuo to kroz pjesmu ispričati, jedino je važno da te taj netko ljubi, a ostalo je irelevantno...", priča Sandi.



''Bilo je tih trenutaka naravno i onda se čovjek ufura u taj film i sam tekst izađe van, ako je iskrena priča, ako ne moraš nešto puno izmišljati, jer ako moraš puno izmišljati onda se to i osjeti da nije to prava priča'', govori Sandi.



Grešnicu je u pjesmi utjelovila Hana Mašić. Hrvatska Selena Gomez, kako laskaju mladoj pjevačici, ove se godine natjecala na Dori, a svoj glazbeni talent izbrusila je na regionalnim pjevačkim showovima.



"Hanu znam već neko vrijeme i pratim njezinu karijeru i uvelike me podsjetila na mene kad sam se počinjao baviti glazbom, pun života, pun energije, pun želje za uspjehom. Trebao mi je netko moderan za modernu pjesmu.", objasnio je Sandi.



Sandi je u videospotu ugostio još jednu ljepoticu. No, za razliku od Hane, ova je na četiri kotača.

''Shelby Cobra. Mislim da su samo dvije registrirane u Hrvatskoj, prema tome, vrlo rijedak auto na našim prostorima, pa sam mislio što i to ne bi bila zvijezda spota?! Ma to je moja ljubav, to je teško opisati, to je još jedan član obitelji'', priča Sandi.



S novom pjesmom u kojoj Sandi slijedi moderne glazbene trendove stigao je i novi imidž.



''Nekako sam mislio kad već ima te godine, a imam kosu, ajde da pustimo malo da raste, pa da vidimo do kuda će. Čisto da se nešto promijeni jer sam sam sebi već postao dosadan kad se pogledam u ogledalo...", govori Sandi.

Sebi je ljetos odlučio promijeniti imidž, a svoj stari hit "Nebo" sa Severinom odjenuti u novo glazbeno ruho.



"Bio sam jako počašćen, a ona mi je i prijateljica, dugo, dugo, dugogodišnja, i često kad smo u nekim društvima i kad netko krene malo nešto negativno, ja bi se posvađao odmah, jer mi je Seve stvarno, to se ne smije dirati, a što se tiče te suradnje... Bilo je vrlo profesionalno, zabavno, osjećao sam se malo kao da sam u Hollywoodu!", priča Sandi.



Možda niste znali da je upravo "Nebo" prva pjesma u Sandijevoj karijeri za koju je sam napisao stihove. I to samo zato, otkriva nam za kraj, jer se tekstopisac nije pojavio u studiju.



''I onda je Brane Živković rekao da ništa od snimanja, a ja sam rekao - idem ja probati napravit tekst, kaže on jesi kad radio tekst, pa nisam. Pa evo ti pet minuta, ali koluta očima, i ja došao s tekstom Nebo za tri minute i on je rekao ajmo probati i tako je nastala ta pjesma...", prisjetio se Sandi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.