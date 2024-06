Samoborsko čudo od djeteta: Ima samo 11 godina, a upravo je izdala svoju prvu knjigu!

Sjećate li se jedanaestogodišnje djevojčice iz Samobora koja je kineski jezik naučila iz čiste dosade? "Hrvatica s kineskom dušom", kako je Emu Dujmović opisao veleposlanik NR Kine u Hrvatskoj, upravo je izdala svoju prvu knjigu. U njoj je glavni junak njezin pas Zeus. S Emom i njezinim najboljim prijateljem u In magazinu družila se Anja Beneta.

"Život jednog psa" roman je koji je potekao iz pera ovog jedanaestogodišnjeg čuda od djeteta. Ema Dujmović sama je naučila čitati i pisati sa samo tri godine, a od svoje sedme, slova pretvara u nagrađivane priče i bajke.

"Kad sam dobila svog psa Zeusa , rekla sam bilo bi sramotno da njemu jednu priču ne posvetim, i jedan dan sam krenula pisati priču. I nikako da završim jer su mi napamet dolazile nove ideje. Tako je nastalo 30, 60 stranica , i eto nastala je knjiga. Jako sam ponosna na nju", priča učenica Ema.



Ne samo da ju je napisala, već je uz pomoć tate, grafičkog dizajnera, osmislila i ilustracije za knjigu.

"Pošto se osam godina bavim slikanjem, naslikala sam i psa Zeusa. Ova slika je dobila nagradu na jednom natječaju, a isto tako moram reći u 12. mjesecu prošle godine pobijedila sam na jednom likovnom natječaju u Kini i tako ću ove godine otputovati i školovati se tamo", pohvalila se.

Glavni lik Emina književnog prvijenca, njemački ovčar Zeus, u život ove nadarene djevojčice ušetao je prije četiri godine.

"Ja ga zovem braco nekad iz milja, zato što nemam braće ni sestara, pa je on tu moj braco maleni ... Popunio je jedan dio mog života s ljubavlju, s veseljem , radošću i on je moj najbolji prijatelj ..." priča Ema.

Zeusove misli Ema je pretočila u zanimljivo štivo o neraskidivoj ljubavi čovjeka i psa.

"On u prvom licu prepričava svoje dogodovštine jer često si razmišljam kad ga zagrlim, jel mu to ugodno, šta on trenutačno razmišlja, jel možda trenutačno zbunjen..." objašnjava.

Dok se danas veselo gnijezdi u Eminu krilu, Zeus često razmišlja o sudbini koju je za dlaku izbjegao.

Ema je o tome pročitala ulomak iz romana:

"Sretan sam jer sam napokon dočekao svoj novi životni početak. Ali negdje u pozadini moje pseće memorije stalno sam se pitao. Što ako Grci ipak dođu po mene? Što ako ipak budem policijski pas?!"

"Mi smo Zeusa kupili dok je bila pandemija , i bile su sve granice zatvorene i nisu ga mogli poslati u Grčku, i tako je on došao kod nas u obitelj", ispričala je Ema.

U Eminoj knjizi Zemlja je čarobno mjesto u kojoj vladaju ljubav i prijateljstvo. U stvarnosti, ovoj djevojčici, sa samo jedanaest, pošlo je za rukom svijet promijeniti nabolje.



"Najviše me motivira kad neko dijete meni kaže, inače ne volim čitati, ali mi se ova knjiga čini doista zanimljiva i htjela bih ju pročitati. Isto tako je meni na neki način cilj da motiviram djecu da krenu čitati da krenu stvarati, da ne troše vrijeme na gluposti i da se počnu baviti nečim jer to se može isplatiti na kraju", poručuje Ema.

