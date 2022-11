Šaljiva strana uglađenog miljenika ženske publike: ''Muževi i dečki uglavnom su patnici na mojim koncertima''

Zanimali su ga arhitektura i dizajn interijera, no, srećom za sve njegove obožavateljice, ljubav prema glazbi je presudila. Iako se dobro snalazi i u kuhinji, svjetla reflektora, pod kojima broji već 15 godina, ipak mu leže bolje od kuhače. Marko Tolja miljenik je ženske publike, pa nam je otkrio što rade muškarci na njegovim nastupima, a Sanji Jurković za In magazin povjerio je i zbog čega je u mlađim danima znao posjetiti policijsku postaju.

Od ''Putujem'' do ''Plovim''. Marko se na put otisnuo upravo ovom pjesmom davne 2007., da bi već sljedeće godine dobio Porin za najboljeg novog izvođača, a posljednjih je dana doplovio do ovoga:

''To je zapravo pjesma na kojoj ja gostujem na albumu Elvis Stanić grupe. Naime, pjesma ''Plovim'' je u principu instrumentalna pjesma s jednog starijeg albuma Elvisovog, Sea Song se zove pjesma. I mene je toliko ta melodija i ta glazba inspirirala da sam ja došao doma i drznuo se, bez pitanja, napisati tekst ''Plovim'' i to je stvarno jedan od rijetkih tekstova koji je stvarno izletio iz mene, napisao sam ga u par minuta'', priča Marko.

Iako ju je inicijalno trebao otpjevati u duetu sa Starim morskim vukom, pjesma je danas, ne posveta, već zahvala Oliveru. Za sva zajednička muziciranja i druženja.

''Mislim da smo strašno puno izgubili njegovim odlaskom, a s druge strane nam je on strašno puno i ostavio. Jedno takvo glazbeno naslijeđe koje nitko neće ponoviti, ja mislim nikad'', priča Marko.

A Oliver je dobio i počasno mjesto, ne samo u Markovim stihovima, već i na zidu u njegovoj radnoj sobi.

''Napravio sam si jednu svoju sobicu, gdje je moj kućni studio, gdje ja stvaram i gdje spavam kad dođem sa svirki kasno, haha, da ne budim druge ukućane. Tu sam uokvirio neke slike s mojim dragim kolegama i prijateljima koji su zapravo na neki način obilježili moju karijeru. Pa sigurno su mi najdraže one s Oliverom. I ima s njim jedna jako zanimljiva fotka, zapravo u nekakvom backstageu gdje sam ja opalio selfie jer smo se mi izgubili. Eto, to mi je jedna od najdražih fotki, i zakasnili smo, btw, na taj nastup, odnosno, par sekundi je bila tišina'', priča Marko.

Velikih 15 godina karijere Marko će okruniti nastupom u Lisinskom 11. ožujka sljedeće godine. Samo ćemo lagano skrenuti pozornost vašim boljim polovicama, drage naše gledateljice, da će se koncert održati tri dana nakon Dana žena. Samo kažemo.

''Muževi i dečki su uglavnom patnici na mojim koncertima, oni moraju dolaziti, većina njih mora doći, pa je najgore kad se poklopi moj koncert s utakmicom nekom, onda čak i ja s pozornice skužim da mobiteli rade na veliko, da se gleda tekma, da se prati, ali to mi bude simpatično'', priča Marko.

Od čega bi živio da ne živi od glazbe?

''Eeee, to je dobro pitanje! Ja sam zapravo htio biti ili arhitekt ili dizajn interijera me jako zanimao. Ja sam kao zapravo nakon osnovne škole htio ići u kuharsku školu, već sam tada to volio, ali onda mi je mama, hvala Bogu, objasnila da to nije baš tako romantičan posao kako ja mislim. Kuhanje mi je hobi, u zadnjih par godina baš strastveno kuham i kad god mogu, kad god stignem. Supruga je oduševljena, da, makar sad ja nemam baš vremena za to, pa je ona preuzela, ali jednako dobro kuhamo i ja i supruga, tako da nema veze tko kuha, uvijek se dobro jede kod nas'', priča Marko.

Iako o svojem privatnom životu najviše voli govoriti u svojim pjesmama, otkrio nam je kako mu ne bi smetalo da sin krene njegovim stopama.

''Maro pokazuje apsolutno interes za glazbu, čini mi se da čak ima i sluha, ali za sad je to uglavnom pjevanje navijačkih pjesama i lupanje po klaviru. Karakterno je, na moju žalost, jako puno povukao na mene, haha. I sad vidim na njemu i svi, i moji roditelji kažu ovakav si i ti bio, on je isti ti. To me u jednu ruku veseli, a u drugu kad se sjetim svog puberteta, znam šta me čeka. Brat i ja smo bili lijepo odgajani u jednoj finoj i lijepoj obitelji, stvarno posloženoj, imali smo jako lijepo djetinjstvo i život općenito. A s druge strane ta moja ekipa iz kvarta, bilo je tu individua koje su vukle ne drugu stranu. Bilo je svega, volio sam se likovno izražavati po zidovima, što me koji put dovelo i do policijske stanice'', prisjetio se Marko.

Ako ga ne uhvatite prije velikog nastupa u Lisinskom, znate gdje i uz koga možete proslaviti Dan žena.

