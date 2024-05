Ryan Goslin i Emily Blunt otkrili čega se to najviše boje na setovima i kome se stvarno dive: "Čisti strah, tama..."

Rijetko su koji glumci u Hollywoodu toliko hrabri da sami skaču s litice, vise s aviona ili izvode opasne vratolomije poput Toma Cruisea. Ryan Gosling i Emily Blunt, zvijezde novog filma "Kaskader", definitivno nisu među njima. Otvoreno su podijelili svoje noćne more sa seta, na kojem je oboren Guinessov rekord u prevrtanju automobilom.

Oni su neopjevani junaci svakog akcijom nabijenog filmskog naslova. Uvijek u sjeni, iz koje, za glavne junake preuzimaju udarce, padaju s visine, te izvode vratolomije koje ih nerijetko stoje lomova i povreda. A glavne zvijezde novog filma "Kaskader“, Ryan Gosling i Emily Blunt vrlo iskreno priznaju kako bez njih ne bi postojali ni oni, jer kad se glumci suoče s opasnim scenama nastupa.

"Potpuni teror i strah. Potpuno pomračenje, totalno. I onda se samo trgnem iz toga i pitam jeste to uhvatili? Sve je nekako u magli. Ja se većinom bojim prilikom nekih kaskaderskih scena. A želiš ispasti cool, iako se iznutra uopće ne osjećaš tako. Iznutra se raspadam. Sve što ima veze s visinom, radije bih izbjegla, radije bih da to odrade profesionalci. Voljela bih da mogu biti tako mirna poput njih.

Oni su tako mirni da vas hipnotiziraju, s takvom lakoćom skaču sa zgrade, kao da je to ništa", izjavili su Emily i Ryan.

Ova je priča zato posveta svim kaskaderima, a prati glavnog junaka Colta Seaversa, bivšeg vrhunskog kaskadera, koji se oporavlja se od nesreće u kojoj je gotovo izgubio život, no kad ga zamole da se uključi u filmski projekt svoje bivše djevojke, vraća se u akciju.

"Jako je uzbudljivo pričati o ovom filmu. Meni su kaskaderi nevjerojatno pomogli u karijeri. Oni ušetaju i preuzmu sve teške udarce za vas, a nitko im ne odaje priznanje za to. To je jedna jako čudna dinamika koja tu završava. Nadam se kako će ovaj film promijeniti taj narativ", izjavio je Ryan.

"To je doista ljubavno pismo svim kaskaderima i čaroliji koju stvaraju u filmovima, kao i filmskim ekipama koje rade filmove. Ovaj film je za nas sve veoma osoban, posebno za Davida Leitcha koji dolazi iz kaskaderskog svijeta. Za mene i Ryana je to važno jer je to velik dio naših karijera, mi možda jesmo zaštitna lica tih filmova, ali tu je cijela ekipa nevjerojatnih ljudi koji u njih pretaču krv, znoj, i suze", dodala je Emily.

U filmu, Ryanov lika traga za Tomom Ryderom, filmskom zvijezdom koja je nestala, a koju tumači, prema kuloarskim pričama, novi James Bond Aaron Taylor Johnson.

"Mislim da je dosta takvih likova poput Toma Rydera u industriji, koji mogu poslužiti kao inspiracija. Najviše smo se zabavljali time što smo dijelili međusobne horor priče o narcisoidnim zvijezdama, divama, koje smo možda upoznali. Dosta smo se smijali tome", otkrio je Aaron.

Iako je Gosling izveo scenu koja otvara film, sve ostale su prepuštene u ruke kaskadera.

"Pa film se zove Kaskader tako da mi je bilo jasno da ću nešto takvo morati raditi. Na početku filma me bace sa visine od 12 katova. To je nevjerojatna scena jer vidite lika kako šeće kroz set, poput svih ostalih, ali njegov je posao drugačiji. Njega bace sa zgrade, tako da je to dobar pokazatelj koliko oni riskiraju i pridonose filmu. Naravno sve kul stvari u filmu su radili pravi kaskaderi", izjavio je Ryan.

Njegov dubler Logan Holladay na ovom je setu postavio novi Guinessov rekord u broju prevrtanja u automobilu, točnije njih osam i pol u jednom pokušaju.

"Naravno da smo morali raditi neke klasične old school vratolomije i napraviti ih još grandioznijima. Kao dio o Guinessovoj knjizi rekorda, to je bilo na kraju upisano u scenarij. Time smo nekako bacili rukavicu drugim kaskaderskim timovima", otkrio je redatelj David Leitch.



"Mi nismo samo ljudi koji izvode vratolomije. Mi smo kreativci, radimo na produkciji, dizajnu kostima, osmišljavamo i koreografiramo kaskaderske scene tako da je lijepo da netko to napokon prepoznaje. I nekako se nadam da će možda biti hint Akademiji da možda jednog dana i naš odjel bude nominiran poput svih ostalih u branši", poručio je koordinator kaskaderskih scena Chris O'Hara.

Kako kaže sam redatelj, kaskaderi su svojevrsni nindže filmskog svijeta, koje zaslužuju da njihova priča završi na velikom platnu.

