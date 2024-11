Rozga otkrila po čemu će pamtiti 2024.: ''Po ljubavi! Sretna sam i nikad ispunjenija!''

Glazbeno scenski spektakl ''Hrvatska noć'' u Frankfurtu okupila je na tisuće Hrvata u iseljeništvu, a zapjevali su im Rozga, Grašo, Bulić, Parni valjak, Dalmatino i mnogi drugi.... Grašo nam je otkrio kakav je njegov novorođeni sinčić Toni, a Rozga da će ovu godinu pamtiti po ljubavi. Na Hrvatskoj noći u Frankfurtu je bio naš Davor Garić.

''Hrvatska noć'' u Frankfurtu spektakl je koji se ne propušta. Hrvati izvan domovine uglas su s domaćim zvijezdama pjevali punih 10 sati u komadu.



''Bilo je fenomenalno! Trudila sam se da to budu pjesme iz ere od kad sam u solo karijeri, večeras je tu bilo puno mlađe publike u publici, ali isto ako smo otpjevali ''Ti si želja mog života'' i to je isto bilo predivno. Mislim, vidjeli ste sve'', rekla nam je Rozga.



''To je najveći scensko glazbeni spektakl u iseljeništvu u zadnjih 50 godina i to su ljudi prepoznali tako da oni dolaze jednako i iz Novog Zelanda i Vancouvera'', dodao je Mate Bulić.



''Koncerti u dijaspori su nevjerojatno ispunjeni emocijama, ne kažem da u Hrvatskoj nisu, ali što je čovjek dalje od svoje domovine to je on emotivniji i prije zaplače, srce prije proplače pa onda i zapjeva'', primijetio je Zdravko Sunara.



''Ja sam izuzetno sretan da sam izvođač koji je svake godine, zadnjih nekoliko godina, pozvan na Hrvatsku noć, i uvijek se rado odazivam. Ne samo da se rado odazivam, nego zovem gospodina Martinovića koji je glavni organizator svake godine i kažem ''reci mi što prije datum da ostavim jer ne bih htio propustit ovu večer!'', priznaje Petar Grašo.



''Ja imam i rodbine i prijatelja tu u Njemačkoj i svi se bore za karte, svi žele doć, tako da je to stvarno jako popularno u dijaspori i znam da ljudi iz Hrvatske putuju da bi došli tu na koncert, ipak je tu deset izvođača'', rekla nam je Lidija Bačić.



''Čestitke organizatorima što uopće rade ovakvu stvar, da njeguju hrvatsku glazbu, hrvatsku pjesmu, tako van domovine na ovako velikom nivou'', kaže Tiho Orlić.



Izvan domovine žive mnogi Hrvati, a Njemačka se čini kao omiljeno mjesto za bolji život. Je li to još uvijek tako?



''Ako ste fakultetski obrazovani ili imate dobro zanimanje, ovdje možete jako dobro živjeti, a ovi normalni poslovi to nije baš tako, to morate raditi dva tri posla da preživite'', objasnio je Robert Martinović, organizator Hrvatske noći u Frankfurtu.



''Hrvati su drugi po brojnosti ovdje u Frankfurtu, iza Turaka, a na trećem su Talijani'', dodao je Perica Ninković, urednik portala Hrvati Frankfurt.



''Puno ih se bavi gastronomijom, ali ove nove generacije su sve fakultetski obrazovani tako da je to već drugačija situacija nego prije.

Hrvati su najcjenjeniji radnici u Njemačkoj'', dodao je Martinović.

_

TON: PERICA NINKOVIĆ, urednik portala Hrvati Frankfurt

''I jako su uključeni i u hrvatskim katoličkim misijama, oni isto organiziraju zabave, kolinje i razne zabave. Mi se jako rućimo, imamo kulturna društva vodje, dva sportska kluba'', dodao je Ninković.



Mogu li se naše zvijezde zamisliti da žive u tuđini?



Prvo pomislim da, na drugu pomislim ''A, ok'', a na treću se vratim ''Ma ipak bi bila u Hrvatskoj!'' Tako ti je meni svaki put gdje god da otputujem, mislim si, ovdje bih mogla živjeti! Oduševili su me Beč, Barcelona, i pomislim si to je gdje bih mogla živjeti, a onda se vratim i mislim si ''Ma ipak je lipše kod nas! Ipak nema Splita do Splita, nema Hrvatske do Hrvatske.'', govori Lidija Bačić.



''Mogao sam se neko vrijeme prije Parnog valjka zamisliti izvan Hrvatske, ali tko zna... Život piše priče!'', kaže Igor Drvenkar iz Parnog valjka.



Iseljenike je svojim hitovima raspametio i Grašo. Odmah nakon koncerta pohitao je svojem novorođenom sinu Toniju i ostatku obitelji u zagrljaj.



''Teško je kazat kako je netko od 13 dana! Hahaha.... Siše, plače, siše, plače, to je to! Dobar je, odličan je, miran! Začuđujuće, malo je mirniji nego njegova sestra, kojoj se sa ta dva tjedna naziralo već da će to bit malo drugačiji mentalitet. Za sad je jako miran'', priča nam Grašo.



''Sretni smo jer su djeca živa i zdrava, hvala Bogu, Odrastaju u toj nekoj normalnom ambijentu, dalmatinskom, mediteranskom, uz familiju koja je zajedno i to je najvažnije'', dodao je.



Rozga ovu godinu već sada može zaključiti kao jednu od najuspješnijih, a najbolje tek dolazi.



''Uuuu, po puno lipih koncerata, po ljubavi! Sretna sam i nikad ispunjenija! Baš mi je bila lijepa godina!'', kaže.



Za blagdane već ima plan i program.



''Ja idem doma svojima, sist na rivu, guštat i put kavu! Nadam se da će bit lipo vrime tako da ću satima... možda uhvatim i malo boje, ovako k'o Garić!'', našalila se.



Na Rozginoj listi želja za 2025. samo je jedno.



''Samo zdravlja i to je to, drugo ćemo sve lako. Ja sam vrijedna, volim pjevati, volim svoj posao najviše na svijetu, samo nek' me zdravlje posluži!'', zaključila je.



Već se kuju planovi za Hrvatsku noć u Frankfurtu 2025., a nema sumnje, bit će to još jedna noć za pamćenje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.