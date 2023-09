Robert Sever još jednom oduševio svojom modnom pričom u kojoj su uživale brojna poznata lica!

Folklor sjevera, rock zvijezde i punk umjetnost na modnoj pisti. Ne govorimo o svjetskim tjednima mode, već novoj kolekciji našeg poznatog domaćeg virtuoza Roberta Severa. Njegov "Manifesto" ponovno je okupio brojna poznata lica domaće scene s kojima smo pretresli najgore modne trenutke, ali i najdragocjenije vintage ulove.

Ako od nekoga možete očekivati da će vas povesti na modno putovanje prepuno živopisnih likova i uzbudljivih priča, onda je to Robert Sever. Njegova velika samostalna revija u svakom je detalju skrivala moćnu simboliku, počevši od rekvizite.



''Ja sam mu došla s idejom radit ćemo krupni otpad, on je bio u šoku prvo kakav krupni otpad, ali rekla sam mu stilizirani i onda smo počeli zapravo gradit kao krupni otpad od neke stare rokerice, ali da je imala nekakvog stila pa da je tu bilo i nekih vintage momenata, ali i rokerskih. Klavir to smo dobili kao donaciju iz Lada, to je stari klavir kojeg su se oni morali riješiti jer više ne funkcionira i eto završio je kao dio scenografije.'', objasnila je Tajana Čanić Stanković, scenografkinja.



''Ja sam po prirodi štreber i kod nas je sve bilo gotovo odavno, smatram da dan kad prezentiram rad na kojem radim 6 mjeseci mora bit dan proslave, opuštene energije i slavlja a ne da sam ja u nekoj panici ili drami. Tako da sam ja ujutro bio na treningu, odradio prsa, savršeno, došao sam pun pozitivne energije i super sam. Ono što me najviše inspirira je kad mi bilo tko s kim radim kaže da nešto nije dobro, to najviše volim jer onda znam da nisam pogodio to što sam trebao, i da na tome trebam raditi'', priča Robert Sever.



A svojom je simfonijom rocka, punka, hippy chica, pa i romske estetike, inspirirao dame da na jednu večer ožive ili se barem prisjete nekih, danas samo na fotografijama, zabilježenih trenutaka.



''Sjećam se da sam negdje u 8. razredu imala kratko ošišanu kosu i sve ono prema gore i tad nije bilo ovih sofisticiranih gelova za kosu pa smo skužili da se to može običnim sapunom dobit'', govori Borna Kotromanić.



''Da, voljela sam kožne jakne, špičoke kožne čizme, možda više rock nego punk'', rekla je Sanja Doležal.



''Ja to jako volim i danas i moram se jako kontrolirati da ne odem u te neke vode za koje definitvno više nisam po godinama, jer s leđa je jedna situacija, a onda kad pogledate naprijed je drugačija, ali volim rokerski čizme jedva čekam da dođe faza kad ih mogu obući'', otkrila je Tihana Harapin Zalepugin.



''Robert Sever je izgledao ove visine, imao sam 15 kila manje, nisam uopće trenirao, ja volim koristiti jedan termin kad sebe opisujem ja sam izgledao kao retardirana vjeverica to je bilo naprosto skroz nešto drugo, druga era. Mi smo se svaki tjedan u primjenjenoj farbali u drugu boju tak da smo bili ko lunapark cijelo vrijeme'', prisjetio se Robert Sever.



Bila je ovo i idealna prilika da se pažljivo prekopaju ormari, u potrazi za onim najboljim vintage ulovima.



''Meni najvrjednija jedna stara kožna jakna koju nisam mogla večeras naći zato i kasnim malo'', priznala je Sanja Doležal.

No moć mode katkad nadilazi kreativnu igru i postaje alat nečeg mnogo moćnijeg. Tako je ova mlada dama postala prvom Romkinjom na naslovnici jednog modnog časopisa.



''Meni osobno jako puno znači i nekako mislim da rastem uz ovo.

Zapravo ja nikad nisam mislila da ću raditi išta s modom, niti sam planirala ali jako je zabavno i stvarno probudi nešto u tebi'', kaže Severina Lajtman.



''Bez obzira što je to jedna jako površna tema, ekstremno je bitna jer ona odražava vrijeme u kojem živimo i sve što želimo reći o sebi kao pojedincu i ako ta odjeća može bilo kome koristiti da se osjeća bolje, moćnije, snažnije, sigurnije u sebe, ona je napravila svoju svrhu'', zaključio je Robert Sever.

