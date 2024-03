Rišpet još jednom dokazao zašto su miljenici nježnijeg spola: ''Ne možemo živjeti bez žena, one su ljepota, toplina, sve''

Rišpet je povodom Dana žena u splitskoj Spaladium Areni posljednji održao koncert za pamćenje. Mahom pripadnice ljepšeg spola napunile su dvoranu te još jednom dokazale kako su ovi dalmatinski slavuji njihovi miljenici. Dio atmosfere donosi naš Hrvoje Krolo.

''Bitna je pažnja pogotovo u ovo doba kad vidiš šta se događa nad ženama, treba biti obziran prema ženama i zato je i ova večer.'', rekao je Ivo Amulić.

''Ne možemo živjeti bez žena, žene su ona ljepota, ona toplina, ono sve što imamo doma, ljubav. Žena je i majka, žena ti, djevojka, ma sve'', dodao je Pero Kozomara.



Bolji poklon za Dan žena, Rišpetovci svojoj publici nisu mogli dati. Prepuna dvorana Gripe dokaz je kako su istinski miljenici ženskih srdaca. Šta mi ljube oćeš kazat, Mislim samo na te, Ja samo za te živim, neke su od uspješnica koje je publika pjevala uglas.



Rišpetovcima na pozornici pridružili su se dragi gosti Jole, Neno Belan, Zorica Kondža. Upravo je Jole od samih početaka Rišpeta bio uz njih.



''Ja sam pridruženi član Klape Rišpet, mi smo ćakulali i prije nego je nastala klapa to je bila jedna ideja, Šime piše mi se i napravio bi neku klapu i za par mjeseci je našao jedne predivne ljude na čelu s Ivom Amulićem i to je izrodilo jednim lijepim asamblom'', ispričao je Jole.



Publiku je dodatno svojim glasom zagrijala Zorica Kondža, koja nikako nije željela propustiti dati potporu svojim prijateljima. A na posebni dan ju je iznenadio suprug Joško.



''Dva buketa jedan bijeli drugi ružice. On meni iz čista mira tako, vidi neki cvijet pa mi donese kako je raspoložen na to sam već navikla puno sam godina skupa. Jedna lijepa riječ, gesta, mala čokolada volim te ili samo ti, ne treba bit ništa vauu'', govori Zorica.



Neno Belan se s Perom Kozomarom poznaje još iz srednje škole, a već su tada znali kako će njihov život biti obilježen glazbom.



''Na današnji dan 08.03. točno za godinu dana ću napravit koncert u Areni Zagreb. Proslavit ću 40 godina svoje umjetničke karijere. Evo exkluzivno prvi javni poziv, nije daleko Split Zagreb pa dođite u Arenu nećete zažalit'', rekao je Neno Belan.



Na dugo priželjkivanom koncertu u rodnom gradu, Rišpet je poručio kako neće proći ovoliko dugo da se ponovno okupe, a već tada bi se mogle pjevati i nove pjesme jer za ovu godinu najavljuju glazbena iznenađenja.



''Naš 4 nosač zvuka koji će se zvati ''Ako sutra odeš'' i u 10 mjesec će biti promocija albuma'', rekao je Pero Kozomara.



A i s novim pjesmama ne sumnjamo da će Rišpet ponovno raditi koncerte za pamćenje.

