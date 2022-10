Već 17 godina Dnevnik Nove TV s najustrajnijom ekipom etabliranih novinara svaki dan prati događaje iz zemlje i svijeta na najvišoj profesionalnoj razini. Iza njih su mnogi tereni, priče i izazovi, a neka iskustva reporteri najgledanijeg informativnog programa podijelili su i u promotivnim spotovima, koje ovih dana možete vidjeti u programu Nove TV.

Reporteri Nove TV već godinama bespoštedno i beskompromisno donose u vaše domove vjerodostojne i pravovremene informacije iz zemlje i svijeta, ali i otkrivaju priče koji bez njihovog truda možda ne bi stigle do javnosti.

''Nije bilo pritisaka, bilo je svojevrsnih i prijetnji i poziva, bilo je i neugodnih situacija na terenu, neću nabrajati, ali to me nimalo ne zaustavlja u onome što ja radim. Dakle, idem samo dalje. Mislim, ušla sam u ovaj posao, znatiželja je tu na prvom mjestu, a i da neke stvari dođu do javnosti tako da ne bojim se takvih stvari'', ispričala je Ivana Pezo Moskaljov.

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović tijekom karijere pratila je najvažnija događanja na svjetskoj političkoj sceni.

''Još uvijek s obzirom na moje iskustvo i dugogodišnji novinarski staž još uvijek postoje stvari i događaji koji me vesele i koji su mi izazov i na kojima se može pokazati sve što jedan iskusan novinar poput mene i zna'', kaže Ivana Petrović.

Ideja promotivnih spotova bila je prikazati kvalitetu najgledanijeg Dnevnika kroz pogled i svjedočanstva reportera koji svakodnevno žive na terenu kako bi vjerodostojno prenijeli sve informacije javnosti, ali ponekad i promijeniti svijet na bolje.

''To je najbolji osjećaj kad napraviš neku priču i ona ima neki rezultat u smislu da ako vidiš nekakvu nepravdu da se ona ispravi. Taj osjećaj ne može ništa zamijeniti'', rekla je Barbara Štrbac.

Javljanjima uživo i reportažama u Vijestima i Dnevniku Nove TV reporteri prenose važne informacije, ali i emocije koje i sami prolaze na terenu. Nerijetko se prilikom izvještavanja i sami nađu u opasnim situacijama. Baš poput ekipe koja je pratila prve dane rata u Ukrajini.

''Nema dana da se meni ne vrte te slike kad je počeo rat u Kijevu, odnosno Ukrajini i kada smo se evakuirali iz grada. Nema trenutka kada bi mogao zaboraviti situaciju koja me najviše potresla, kada su se djeca opraštala od očeva koji su ih dovezli do granice, a potom se vraćali obući uniformu i krenuti u rat'', rekao je Ivan Čorkalo.

Dokazano iskustvo, vjerodostojnost i aktualnost – najbolji su poziv da uz Dnevnik Nove TV budete svaki dan u 19:00 sati.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



