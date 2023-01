Naša bivša misica otkriva kako dovesti tijelo i zdravlje u harmoniju nakon blagdana!

Blagdansko vrijeme u kojem smo si dali oduška u prehrani je iza nas. Dolaskom siječnja mnogi će zaobilaziti vagu prije nego što dovedu svoje tijelo u stanje kakvo je bilo prije ukusnih zalogaja. Upravo je zato fitness-trenerica Renata Lovrinčević Buljan osmislila nekoliko vježbi koje će vam pomoći, a možete ih raditi u udobnosti vlastitog doma. Je li ona pazila tijekom blagdana, saznao je Hrvoje Krolo za IN magazin.

Blagdansko vrijeme za Renatu najdraže je doba u godini. Tome uvelike pridonose i mnoge obveze koje tijekom godine mora odraditi, pa su stoga to i rijetki trenuci kada može uživati uz svoje najbliže. Božićni i novogodišnji blagdani bili su rezervirani za obitelj.



"Svake godine okupimo se ili tu kod mene ili kod mame i tate svi zajednički za stolom. Uvijek se blaguje, druži, smije i pjeva. To mi je ostalo u sjećanju od malih nogu i tradicija traje i dandanas", priča Renata.



U Renatinu domu još uvijek sve miriše na kolače ali i ima pravu blagdansku čaroliju. Priznaje kako voli da taj osjećaj traje što duže i kaže, kada su u pitanju praznici, i ona si da oduška, jer tko može odoljeti francuskoj salati ili pak kremastim kolačima.



"Moj način življenja je taj da kad su blagdani, ne smije se paziti. Tad se gušta, tad trebamo biti opušteni i uživati u tim momentima kojih nema puno tijekom godine. Oni su baš za opušteno uživanje i da jedeš što voliš. A ovo ostalo - nakon i prije toga - zapravo je bitno što se događa, da to ne remeti tvoj zdravstveni status i tvoju ljepotu. Ljepota jednako zdravlje", kaže.



Upravo je početak prvog mjeseca, kaže Renata, najbolje vrijeme kada svoje tijelo polako vraćamo u period prije blagdanske trpeze. Polako i predano svaki slatki ili slani grijeh koji smo unijeli tijekom blagdanske gozbe može nestati, ali, ističe, treba biti uporan.



"Recimo, mi svi počinjemo ono famozno - od ponedjeljka, od Nove godine, svaki je čovjek drugačiji. Zdravlje je prije svega, a tjelovježba nije nikakav luksuz, to je nešto što nam zaista treba i služi i održava naše zdravlje, koje nam je itekako potrebno", kaže.



Zbog toga je bivša Miss Universe Hrvatske osmislila nekoliko vježbi koje se nalaze u njezinoj internetskoj teretani, a služe za dovođenje tijela u balans nakon blagdana. Treninge je prilagodila tako da ih svatko može odraditi i iz udobnosti vlastitog doma.



"Vježbe su za sve dobne skupine. Svi su dobrodošli jer će dobiti upute na koji način mogu vježbati da čine sebi dobro i da se osjećaju sigurno, koristeći neke rekvizite koje imamo doma. U ovom programu koristili smo osim utega i one koje svi imamo doma - obriši prašinu i idemo ih upregnuti, koristimo i jastuke i štap od metle", kaže.



U sezoni skijanja takve su vježbe, napominje Renata, idealan uvod za spuštanje niz snježne padine



"Na skijanju, naravno, noge su već umorne i satrane jer su odradile svoje, tako da skijašima preskočim neke vježbe gdje su odradili noge, ali odradim obvezno korektivu, nakon zagrijavanja i vježbe snage. Da si snažan, ali i fleksibilan. Na taj način kad se rade treninzi nema toga snijega ili nekog pada koji ti se dogodi - ma bolje da si pao već spreman, na neki način da bude manja šteta", kaže.



U dovođenju tijela i zdravlja u harmoniju osim tjelovježbe bitnu stavku ima i prehrana. Nakon unosa kalorične hrane najbolje se okrenuti onome od čega će naše tijelo ponovno dobiti svu potrebnu energiju.



"Puno povrća, voća, proteina iz mesa i ribe. Vratiti se u neku regulu i u neku jednostavnost i doći će sve na svoje. Tijelo pamti čak ako ste se ponašali dobro prije blagdana, jako je brz povratak. A za nove je dobra prilika da odluče startati s novom godinom i sa zdravijim načinom življenja", kaže.



Upravo je to i najbitnije, nova godina na svojem je početku, a na nama je da je svojim odlukama učinimo najboljom dosad.



