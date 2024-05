Razgovarali smo s zvijezdama čiji show gledaju milijuni, a opet gostuju u Hrvatskoj!

Svjetski poznati mjuzikl "Lord of the Dance" ponovno gostuje u Hrvatskoj, i to ne samo u Zagrebu, već i u Zadru, Splitu i Rijeci. Tom prilikom, s plesačkim zvijezdama, o tajni uspjeha ovog spektakularnog showa i životu iza kulisa, razgovarala je naša Dorotea Filipaj za In magazin.

Bez obzira na to jeste li ljubitelji plesa ili ne, zasigurno ste čuli za planetarno popularni show "Lord of the dance". Ova plesna trupa ponovo je stigla u Hrvatsku, točnije, u Rijeku, a ekipa In magazina uspjela je zaviriti na njihovu probu.

Plesni spektakl nastao je prije 28 godina, pod palicom plesnog virtuoza i televizijskog voditelja Michaela Flantleya. Brzina njegova stepanja zabilježena i u Guinnessovoj knjizi rekorda, a zbog svojeg irskog podrijetla, folklor zelenog otoka htio je podijeliti i s ostatkom svijeta.

Nažalost, legendarni Michael ne putuje s trupom. Vodi bitku sa zloćudnim rakom, no i dalje stoji iza svakog njihovog plesnog pokreta.

U showu sudjeluju najbolji plesači irskog plesa iz cijeloga svijeta. Većinom su to ljudi koji plešu od svoje najranije dobi, a postati dio Lordova, najveća je čast za jednog plesača.

Godine i godine napornih treninga potrebni su da bi i tijelo, ali i um, izdržali tempo višemjesečnih turneja.

A toliko vremena provode zajedno, da se zovu drugom obitelji. Neki su svoje srodne duše našli upravo u ansamblu.

Nastupali su na 6 kontinenata, posjetili više od tisuću lokacija i ukupno privukli više od 60 milijuna gledatelja. A ovo je njihov sedmi posjet Lijepoj našoj.

Osim riječke publike, ovog tjedna razveselit će zadarsku i splitsku. Kruna njihove hrvatske turneje bit će u četvrtak u zagrebačkoj Areni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



