Razgovarali smo s profesorima i učenicima čiji je video s maturalne večeri oduševio regiju!

Maturalna zabava V. gimnazije Vladimir Nazor Split ostat će u trajnom sjećanju učenika i profesora, ali i cijele Hrvatske jer je nastup koji su profesori u tajnosti pripremili pripremili hit koji je oduševio cijelu regiju. S akterima ove divne priče razgovarao je Hari Kočić za In magazin.

Počelo je a capella pjesmom pa ubrzo preraslo u elaborirani nastup koji je teško prepričati riječima.



Neponovljivu izvedbu profesora splitske V. gimnazije u proteklih dvadesetak dana pregledalo je gotovo dvjesto tisuća ljudi.





Učenici su bili potpuno šokirani jer se sve tjednima pripremalo u tajnosti.''Vikendima smo dolazili u školsku dvoranu, gdje smo imali najviše prostora za vježbanje, a radnim danima je to bio prostor našeg poznatog Šufita, stare splitske Realke, gdje smo vježbali sedme i osme satove u suprotnoj smjeni'', ispričala je Ankica Kovač, ravnateljica.A na ideju je došla, nikada ne biste pogodili, profesorica matematike.''Mi smo tu zbog njih. To je najvažnija misao. Sve ovo što smo radili smo radili zbog njih i da im priuštimo zadovoljstvo. Naravno da nismo očekivali ovo sve što se na kraju dogodilo jer je to trebalo biti interno i intimno, za naše maturante. Međutim, kad vidimo radost koju smo priuštili ljudima, djeci i roditeljima, to je neprocjenjivo, nešto najljepše na svijetu tako da je svaki angažman bio pravi gušt'', rekla je Ana Sviličić.Profesor Borzić prije osamnaest godina bio je zvijezda svoje mature, kada je izveo rap točku, koju je, sada kao profesor iste škole, priredio vlastitim učenicima.''Moj najveći problem u danima nakon objavljivanja videa su bili učestali pozivi na susrete. To praktički još traje, sada se lagano smiruje pa postaje lakše. Nismo očekivali ovo, ideja je bila da nastup bude vezan samo za maturalnu zabavu, ni blizu nismo očekivali da će imat regionalni odjek. Glazbena karijera, da – ne? Samo za potrebe škole'', rekao je Marin Borzić, profesor geografije.Maturanti su nastupom jednostavno oduševljeni.''Maturalna je za svih poseban događaj i oni su to još poboljšali na puno veću razinu'', komentirao je maturant Niko.Lucija, maturantica ''Ti skriveni talenti profesora koje mi ne vidimo na satu. Vidimo nekakvu jednoličnost i ono što oni žele nama predstavit, a ovo je stvarno bilo nešto što su oni nama iz srca dali, da imamo drugačiju uspomenu na njih'', dodala je maturantica Lucija.

''Zato što smo se nekako spojili i nije bilo razlike tko je profesor, a tko je učenik. Jednostavno, bili smo svi kao jedno i bilo je savršeno'', dodala je maturantica Petra.



Mario, maturant „I je li sad imate bolje ili lošije mišljenje o profesorima? Bolje definitivno. Zašto? Zato što je to bilo nešto pozitivno s čim se mi možemo… Možemo se prepoznat u njima.“



Pokazali su se tako još jednom benefiti dodatnog angažmana, koji uz dužno poštovanje poslu koji prosvjetni djelatnici obavljaju pred pločom, donosi neprocjenjivu komponentu ljudskosti.



''Trebalo je toga bit i prije i više, ja vjerujem. Pogotovo danas kad su mladi ljudi izloženi možda i nepoželjnim sadržajima, za koje oni vjeruju da su zabavni. Ja vjerujem da ima puno poželjnih i edukativnih sadržaja koji mogu biti jednako zabavni. Bilo da ih stvaraju oni, bilo da ih stvaraju oni koji ih poučavaju'', rekla je ravnateljica.



Davno je poznati austrijski pisac i pedagog Stifter zaključio kako je nastava mnogo lakša nego odgoj jer za nastavu se mora samo nešto znati, ali za odgoj se mora nešto biti.

