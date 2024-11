Razgovarali smo s Karlovčankom koja nosi titulu svjetske kraljice gitare: ''Obitelj mi je najveća potpora!''

Gitaru je počela svirati s pet godina, međunarodnu karijeru započela s jedanaest, a s trinaest je postala najmlađa studentica zagrebačke Muzičke akademije. Rođena Karlovčanka, Ana Vidović, od tada je održala više od 1000 koncerata diljem svijeta, a naš Hari Kočić za In magazin razgovorao je s njom u Splitu, gdje je nastupala. Gdje trenutačno živi i zašto nosi titulu kraljice gitare, doznajte u prilogu.

Način na koji gitara pjeva pod Aninim prstima očarao je zahtjevnu splitsku publiku.



Rođena u obitelji glazbenika, ničim se drugim, kaže, nije htjela baviti. Otac Ljubomir i stariji brat Viktor odigrali su posebnu ulogu u odabiru njezina životnog poziva.

''I onda sam ja, slušajući Viktora, zaista bila intrigirana gitarom kao instrumentom. Jako mi se to sviđalo i htjela sam biti kao on i tako sam počela, ali moj otac je volio svu vrstu glazbe i kod nas se uvijek čula glazba'', priča Ana.



Još kao malu djevojčicu prozvali su je čudom od djeteta, kad je sjela za bratov klavir i po sluhu odsvirala Beethovenovu Za Elizu, a sa samo trinaest godina upisala je prestižnu zagrebačku Muzičku akademiju.

''Naravno da je to velika razlika između trinaest i osamnaest godina, tako da se teško bilo uklopiti u sve to, ali to je dio života. I to je prošlo, ali lijepo mi je bilo to razdoblje''.



Titula kraljice gitare nije promijenila njezinu samozatajnu prirodu.

''Ja sebe tako nikako ne mogu doživjeti, jednostavno radim to što volim i sviram gitaru. To je moja profesija i ljubav, ali naravno da je to lijepi kompliment''.



Trenutačno živi u SAD-u, a u Hrvatskoj rijetko nastupa iako joj, kaže, domovina svakodnevno nedostaje.



''Uvijek mi je to poseban osjećaj. Tu sam ja doma, tako da bude više koncerata u Hrvatskoj, naravno da bi ja to voljela''.



Suprug Eric joj je najveća potpora i zajedno su proputovali svijet.

''Obitelj je najbitnija. Potpora obitelji je najbitnija. Bez toga se ne može i to je zapravo baza svega''.



Iako biste mogli pomisliti kako kraljica gitare ima desetke instrumenata u svojoj kolekciji, Ana priznaje kako ima samo dva.



''Nemam puno, jer volim svirati na onoj koja mi je najdraža i s kojom sam najviše povezana i upravo je ta s kojom sam snimala jučer najdraža gitara''.



Svjetska, a naša, Ana nastavlja glazbom pokoravati svijet, a uvijek će se, kaže, odazvati na poziv da dođe - doma.

