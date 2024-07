Legendarni crnogorski glazbenik o receptu za vjerne obožavatelje: ''Sviram ono što mi se sviđa!''

Na 21. SARS festivalu stotine obožavatelja alternativne glazbe ponovno su došle na svoje. Vrhunac prve večeri bio je nastup Ramba Amadeusa, koji je našem Hariju Kočiću dao intervju za In magazin baš u svojem stilu.

Po dvadeset i prvi put Gradski hipodrom Sinj ugostio je ljubitelje alternativne glazbe, koje legendarni crnogorski glazbenik opisuje u dvije riječi.



''Mladost – ludost!'', govori Rambo Amadeus.



Činjenicu kako je glazba koja je nekoć bila hit s godinama postala alternativa i iz gradova se preselila na periferiju smatra znakom vremena.

''Događa se neka vrsta kulturnog previranja. U velikim centrima se diktira ono što je trend, rave partiji, house, Ultra, kako se to sve sad zove, ima puno izbora. A mi koji smo malo demodirani i sviramo 'starinskiju' muziku idemo po festivalima'', kaže.



Hrvatskog predstavnika na Euroviziji, kaže, nije čuo, ali je čuo za njega.



''Čuo sam da nosi miljee, isto kao i ja. To je dobro. Ne slušam ti ja tu Euroviziju'', odgovorio je na pitanje je li čuo pjesmu Baby Lasagne.



Svjetski Mega Car beskompromisnim je nastupima, kako na pozornici, tako i izvan nje, odavno stekao vjerne obožavatelje pa od svojeg recepta ne odstupa.



''Sviram ono što mi se sviđa. A što ću? Ako se ne sviđa meni, kome će se sviđat?'', zaključio je.



Glazbene trendove, kaže, ne prati.



''Možemo reći tamo 60-ih, 70-ih prošlog vijeka da je društvo doživjelo peak i od tada lagano ide u regresiju. Ja očekujem novi peak za 50 godina možda, ali ovaj je svakako prošao''.



Odlaskom velikana poput Olivera Dragojevića ili Đorđa Balaševića prema mnogima je nastala praznina na glazbenom nebu koja će teško ikada biti popunjena.



Početkom prosinca Rambo stiže u zagrebačku Tvornicu kulture s virtuoznim orkestrom 'Five Winnetous'.

''Planovi su da se živi što ljepše i duže. Ne može čovjek danas da pravi dugoročne planove. Od danas do sutra. Što je lijep život? Pa da nema mnogo stresa i da ne moraš nikom klimat glavom'', kaže.



O njemu se može mnogo toga reći, jedan je od onih koje volite ili ne volite, ali svi se mogu složiti barem u jednom, nikada nikomu glavom kimao nije.

