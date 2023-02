Radio je u restoranu s Michelinovom zvjezdicom, a sada glumi u Kumovima: Otkrivamo koji novi glumci dolaze u Zaglave!

Danas se na male ekrane vraćaju novi nastavci serije Kumovi, a u njima vas očekuju i neki novi likovi. Marina Redžepović, Ivan Čuić i Mirela Brekalo glumci su koji će se pridružiti staroj postavi i pomrsiti račune u Zaglavama. Sve detalje pogledajte u prilogu In magazina!

U novim nastavcima serije Kumovi pojavljuje se lik državne revizorice Šime Mamić. Glumi je Marina Redžepović, kojoj se ove godine ostvario san, a to je glumiti u ovako uspješnoj TV seriji.



''Prije nego što je uopće bila opcija da dođem glumiti u Kumove ja sam znala pogledati seriju i glumci su zaista nevjerojatni. Zaista mi laska što sam ponajviše zbog njih dio ove ekipe to su nevjerojatna imena'', priča glumica Marina Redžepović i objašnjava svoj lik.



''Ona naravno dolazi u Zaglave poslom, ali se ispostavi i da je rodbinski vezana s obitelji Macan i obitelji Akrap. I kad dolazi u Zaglave onda počinju raznorazne peripetije'', priča Marina.



Marina kaže - na setu se mnogo radi, ali i mnogo zabavlja. Otkrila nam je s kim je dosad snimila najviše scena.



''Moj dečko, njega igra Ivan Čuić, moja mama je Mirela Brekalo i zapravo kako dolazim u Zaglave moj lik ima interakcije sa svima. Ivan Čuić je partner za poželjeti, imam samo riječi hvale'', rekla je Marina.



''Zanimljivo je jer Marina i ja prije nego što smo išli na audiciju na seriju znali smo se prije i radili smo prije i međusobno smo se zvali kumovi, ja nju kuma ona mene kume i ispalo je dosta zanimljivo da smo završili u seriji koja se zove Kumovi'', otkrio je Iva Čuić.



Ivan će utjeloviti lik Šimina partnera Nene. Oboje su ambiciozni i oštroumni, a sada će kao par završiti u Zaglavama. Ivanu su, priznaje, kamere draže od kazališnih dasaka.

''Pa nemam ja živaca sad dva mjeseca imati probe i svaki dan probavati istu scenu, ovako pred kamerama odjednom odvališ scenu i više se ne vraćaš na nju pa je možda to razlog jer mi više odgovara taj format'', objasnio je Ivan.



Prije je glumio u kazalištu Komedija, a onda je napravio zaokret - dao otkaz i otišao raditi kao pomoćni kuhar, i to u restoran s Michelinovom zvjezdicom.



''Nisam mogao samo jest svaki dan istu hranu pa me zanimalo otkrivanje novih recepata pa sam skužio da me dosta zanima taj fine dining u smislu kuhinje, a onda kad sam se u tom momentu zasitio kazališta sam rekao - ok ovo je sad zadnja prilika da probam napraviti nešto drugačije. A u kuhinji to je jedan stresan svijet tako da ipak gluma nije toliko stresna koliko god mi glumci nekad bili dramatični i govorili da je stresno, kuhinja je jedan dosta grd posao.'' ispričao je.



Glumi se vratio, i to onoj pred televizijskim kamerama. Njegov lik Neno najviše scena ima s partnericom Šimom te njezinom majkom Kajom, koju glumi Mirela Brekalo.



''Kamo god sam putovala i gdje god sam bila ljude sam srela i upoznala prepoznaju me ali Kumovi. Ja kažem sad ću ja biti. I onda jeeeeej! To je bio vrh je svi apsolutno gledaju Kumove i jedva čekaju dalje što će se dogoditi'', kaže Mirela Brekalo.



A dogodit će se brojni zapleti u Zaglavama, u kojima će upravo Kaja imati svoje prste.



''Pošto kćer zbog svog posla kreće dolje onda idem i ja za njom i sada tu nastaju situacije, odnosi, upoznajem ju sa rodbinom. Svašta nešto radim, mutim, vrtim'', priča glumica Mirela.



Kako će novi likovi unijeti nemir u živote starih, pratite u napetim nastavcima serije "Kumovi" već večeras odmah nakon Dnevnika Nove TV.

