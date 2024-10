Psihomodo pop sprema prvu Arenu Zagreb: ''Imat ćemo iznenađenja, ali ne smijem reći''

U 40 godina karijere pomislili biste da više nema prilike za neki ''prvi put'', ali Psihomodo pop upravo čeka novo iskustvo - prvi koncert u zagrebačkoj Areni. Uz zagrijavanje na probama, Gobac kaže - najvažniji dio pripreme je što je u 40 godina naučio gdje je rub pozornice, a na njoj je bilo doista svega. Što se najviše pamti, otkrio je našoj ekipi In magazina.

''Došli su od nikud, krenuli su nikamo i konačno su postali nitko i ništa'', zaključio je Davor Gobac.

Vjerni obožavatelji ne bi se složili, dok željno iščekuju da Psihomodo pop prvi put zakorači na pozornicu zagrebačke Arene 12. listopada.

Ja sam rekao svirka kao svirka, samo što je bolja produkcija.

Pa ne znam odsvirali smo preko 40 i nešto nastupa ovo ljeto pa smo već 40 i nešto puta bila našpanani pa sad nije tak jako našpanano.

Nema razloga da i ovdje ne bude dobro s time da će to još bit i višeslojne emocije pošto smo u svom gradu'', najavio je Gobac.

''Volimo to raditi i uvijek je sviranje koncerta taj performans je bitan i nama i publici. I to ti je uvijek friško, ti uvijek sviraš te svoje pjesme iste al uvijek je drugačije. Imat ćemo iznenađenja, ali ne smijem reći jer onda ne bude bilo iznenađenje'', rekao je Gobac.

Ono što znamo je da mu se na pozornici neće pridružiti sin Vili jer jednostavno su na to zaboravili, ali mislilo se na prepoznatljivi stil. Gobac se na sceni posljednji put razodjenuo prije otprilike jednog desetljeća. Iako ta opcija nije isključena, više se danas pazi na to što će na sebe staviti.

''Menadžerica mi je predložila da nekaj napravimo pa budemo nekaj napravili što je dobro jer će mi ostati za druge nastupe da ne moram razmišljat kaj ću obući. Nosio sam ja nekakve trikoe baletne recimo na sexy magazin promociji sam imao baš dobre trikoe. Mi smo se zabavljali sa svim tim imidžima i oblekama, to je bila velika zabava jedan tulum koji traje evo 40 godina. Imam nekakvih komada odjeće koje sam nosio na binama, dan danas još imam neke sakoe iz Amsterdama to nisam nikad bacio, a sad nekaj specijalno da čuvam…imam onu mrežu ko Seks pistols, to mi je Šparkina mama bila napravila i to sam nosio al to je završilo na zidu Hard rock cafea'', ispričao je.

U 40 godina skakanja po pozornicama nakupilo se iskustava kojih je teško prisjetiti se, ali i onih koja su itekako svježa, posebno kad padne kiša.

''Tresla nas je struja, lomio sam noge i ruke malo i rebra, a desi se čuj. Sad pazim na rub bine. A bilo je svašta, moram priznati u Rusiji, u Tomsku sam se napil njihovog soka od šipka kad smo bili na turneji 90-te i onda mi je malo pobleglo na stageu proradila mi je probava to mi je bilo malo neugodno a bilo je nekih 8000 ljudi. Pipa, hakmesera, cigli, svašta je letjelo na pozornicu u tih 40 godina'', prisjetio se.

No danas su klinci u prvim redovima mnogo pitomiji.

I drago mi je da mladi dolaze jer to znači da imaš budućnost''.

A što vidi u budućnosti Psihomodo popa?

''Bože zdravlja…a glazbe? A toga uvijek, bez toga nemremo. Kak je ovih 40 prošlo sad si mogu svašta zamisliti'', rekao je.

Prvo na rasporedu je napuniti zagrebačku Arenu… Zato:

''Dragi gledatelji, dođite 12.10. u Arenu na rock n roll, ovo je možda jedna od zadnjih prilika kad ćete moć gledat rock n roll! Ciao!'', poručio je Gobac.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.