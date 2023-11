Ovaj šarmer, zabavljač i čovjek impresivne glazbene karijere slavi veliki 86. rođendan: ''Ne dam nikome da me uzruja, život je jednokratna pojava''

Za nekoliko dana nastupa u Lisinskom za svoju vjernu publiku, a slavi i veliki 86. rodendan. Osim Zagreba, svojeg Trnja i glazbe, neizmjerno obožava igrati bridž. Upravo na jednu kartašku noć s Dragom Diklićem otišla je Lana Samaržija, a kako joj je bilo, možete vidjeti u prilogu In magazina.

U mirovini je već mnogo i previše godina, kaže. Njegov umirovljenički život itekako je popunjen, ali bez obzira na sve, i bez iznimke, Drago Diklić ne propušta nijedno okupljanje zaljubljenika u bridž.

''Jedna lijepa, intelektualna igra, treba misliti, igra kombinatorike,

strpljenja, igre, lukavstva i tak dalje. Sjednete za stol igrat bridž, tri sata vas nema nigdje drugdje, to je jedno i opuštanje naravno i malo i nerviranje ako vas ne ide ili vi griješite ili partner griješi'', priča Drago.



Počeo ga je igrati slučajno, a onda je upisao tečaj kako bi ga naučio. Otad je prošlo više od 30 godina. ''Bridge: igra i sport'' prva je knjiga o ovoj kartaškoj igri u Hrvatskoj. Napisao ju je i priredio upravo Drago još 1997.



''Pa su stari briđisti rekli gle ovog prepotentnog pjevača, tek je počeo igrat bridž, već piše knjigu haha, međutim ono što sam ja napisao u toj knjizi je ono što je početnicima najvažnije''', objasnio je Drago.

Zbog ovog svjetskog olimpijskog sporta svladao je i neke nove tehnologije, jer uvijek treba ići ukorak s vremenom:



''Internetom možete igrati sa cijelim svijetom, onda sjednete za stol za kompjuter i pronađete Kineza ili Amerikanca za partnera koji igra isti sistem ko vi'', kaže.



Eh kada bi samo znali tko im je bridž partner. Ovaj pjevač, šansonijer, violinist, šarmer, zabavljač, ukratko - čovjek impresivne glazbene karijere i dobitnik brojnih nagrada i priznanja, teško da u nekoliko redaka može sažeti sve svoje životne uspjehe:



''Ja sam pisao glazbu, imao sam svoj orkestar, vodio sam orekstar, putovao sam po svijetu, to je jedno lijepo veselje, znate jedan veseli način života i ne bi to menjao za niš drugo. Ja sam avanturist, ja volim upoznavati ljude i svijet i započet poslove koji su drugačiji, obično je supruga znala reći - ti si došao s nekog drugog svijeta jer sve kaj počneš sve ti uspijeva'', prisjetio se Drago.



Sa suprugom Ljerkom u braku je već 57 godina. Za sreću su važni, kaže, ljubav, tolerancija, povjerenje i strpljenje:



''Ha, ona se bavila s djecom, imamo dva sina pa onda to je njezin posao, malo brinuti za muža, brinuti za kuću'', priča Drago.



Sinovi nisu krenuli glazbenim putem poput njega. No uvijek mu je bilo važno samo jedno:



''Ja sam inzistirao da dođu do nivoa kad mogu slušati glazbu i raspoznati što je dobro, što nije jer to je u životu, glazba je sastavni dio života, glazba može oraspoložiti i oneraspoložiti'', objasnio je Drago.



27. studenog Drago stiže u Lisinski. Nastupa uz goste, među kojima pronalazi i svojeg nasljednika:



''Mlađima uvijek treba dati podršku, i tak dalje, to je između ostalog moj mladi kolega Marko Tolja, ja kažem on je nasljednik nas evergrinaca jer upravo voli tu vrstu glazbe'', govori Drago.



Samo dan nakon slavi 86. rođendan. No godine više ne broji, a ni zdravlje ga posebno ne muči. Osim bridža, koji tvrdi, život produljuje za čak 7 godina, Drago ima još jedan recept.



''Sve bolesti vam dolaze od živaca, prvenstveno od mozga pa po kičmi, od živaca od uzrujavanja. Ja ne dam da me itko uzruja čak ni moj partner kad igram s njim bridž. Uvijek velim, život je jedna jednokratna pojava, a to nije razlog da mi nekaj ne popijemo je l tak?'', zaključio je Drago.

