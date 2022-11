Prošlogodišnja finalistica MasterChefa dokaz je da ova emisija mijenja život, evo koji si je san Gorana ostvarila!

Da emisija Masterchef mijenja živote, nije samo prazna uzrečica. Naime, prošlogodišnja finalistica Gorana Milaković ostvarila si je san i otvorila u svojem gradu bistro, gdje svatko može kušati njezine specijalitete. Što je Gorana pripremila za ovu posebnu večer, tko joj je od kolega pružio potporu te što veže dizajn i kuhanje, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Iako je nekada suvereno vladala modnom industrijom - Gorana Milaković nakon prošlogodišnje sezone Masterchefa, odlučila se cijela prepustiti kuhanju, a iz nečega što je mislila da je hobi sada je postao njezin primarni posao, a to je rezultiralo otvaranjem njezine male oaze.



Ton: Gorana Milaković, prošlogodišnja finalistica Maseterchefa

" Bistro. Spojili smo modu i hobi u jednom i napokon je to to radim ono šta volim i tu sam di jesam. Kad kažu da Masterchef mijenja živote, stvarno je to tako, vidi se iz priloženog. Guštam i lipo mi je i stvarno mi ga je promijenio na bolje.", objasnila je Gorana Milaković,



Nakon što su do nedavno bili žestoki konkurenti, barem što se tiče Masterchef kuhinje i kuhali jedno protiv dugoga, Ivan i Gorana nedavno su na Street food festivalu u Dubrovniku ujedinili snage te zajedno ponudili posjetiteljima svoje specijalitete. Upravo ta jela, Goge je pripremila i Splićanima.



"Šije šete plećka je svinjska plećka koja je aromatizirana na focacci, krema od skute i špinata, malo ukiseljenog kupusa. Koka u korpiću to je aromatizirana trgana piletina koju smo stavili u kore od savijače i dali joj malo medenog umaka.", objasnila je Gorana Milaković.



A za sve one koji možda ne znaju što znači naziv "koka u korpiću" evo detaljno objašnjenje.



"Korpić je u Dubrovniku i Splitu ređipet, a sjevernije grudnjak. Tako da ređšipet, korpić, grudnjak sve je to jedno."



A kao jedno Gorana spaja modu i kuhanje, priznaje da u oba slučaja treba biti umjetnički nastrojen i imati viziju koja te vodi od zamisli do realizacije. Iako ćemo je sada češće viđati s kuhačom u ruci, ona se ne oprašta od igle i konca.



"Ja ću uvijek biti dizajnerica i uvijek ću se vraćati toj svojoj prvoj ljubavi ali jednostavno taj moj hobi je samo sad prevladao, spojila sam da to sve treba lijepo izgledati. To ide jedno s drugim. To je isto kao i haljine i šavovi, nacrtaš nekakvu skicu pa se uvijek do finalnog proizvoda nešto mijenja. Tako je i u kuhinji. Zamislim neko jelo i onda skužim da jedan začin možda ne ide s drugim i onda opet na kraju bude to dobro", kaže.



Motivacija da bude što bolja zasigurno dolazi i od podrške njezinih kolega iz emisije. Kažu, jednostavno su svi ostali u dobrim odnosima, iako se to ponekad na televiziji nije dalo naslutiti.



"Gogi svaka čast, napravila je predivnu priču u jako malo vremena. Ja sam se okusio u nekim korporacijama i malo većim sistemima ali sam shvatio da nakon ove sezone preveliko sve za mene koji voli trčati na sve strane. Jako, jako uskoro su neki projekti nadam se i realizirani u samom Splitu, tako da možda i preko puta s druge obale, otvorim nešto dugačije, nešto svoje.", kaže Ivan Temšić, pobjednik MasterChefa 2021. godine.



Bivša natecateljica Karmen Jurčić isto tako ostala je u kuhanju, naime ona se zbog kulinarskog showa vratila ponovno u studentske klupe.



"Upisala sam studij Gastronomije, tek sam evo tri tjedna tu sve mi je novost, sve mi je drugačije, davno sam izišla iz školskih klupa, ali evo navikla sam se na sve to. Ovim putem pozdravljam sve profesore i eto nek mi progledaju kroz prste na idućem kolokviju hvala im puno'', kaže Karmen.



Svima je zajedničko jedno, ljubav prema kuhanju ostala je i nakon Masterschefa za kojeg kažu, da ni ovogodišnje epizode ne mogu proći, a da ih oni ne pogledaju i nešto novo nauče.



