Proslavljeni splitski paraplivač Dino Sinovčić za In Magazin podijelio nevjerojatnu i inspirativnu životnu priču: ''Tu sam se jednostavno pronašao..''

Snaga volje i duha, želja za uspjehom i ljubav prema sportu, junaka naše sljedeće priče tjeraju naprijed. Plivač Dino Sinovčić diplomirao je na Kineziološkom fakultetu, osnovao košarkaški klub, postao svjetski prvak, ali i uspješno se okušao u politici te pomogao brojnim osobama s invaliditetom u rodnom Splitu. Nevjerojatnu i inspirativnu priču donosi Hari Kočić za In magazin!

Srebrna medalja na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu tek je posljednji u nizu uspjeha najboljeg hrvatskog paraplivača.



''Nismo stvarno imali velika očekivanja. Bilo je upitno hoćemo li se uopće uspjeti spremiti i otići na to Svjetsko prvenstvo. Na nekakvu moju želju i trener je to podržao, otišli smo i uzeli medalju kojoj se nitko nije nadao'', ispričao je Dino.



Medalje mu, kaže, mnogo ne znače, ali sretan je što je svoju zemlju i grad ponovno predstavio na najbolji način.



''Kada osvojite ovakvu medalju i vidite koliko ona znači drugim ljudima i da su njihovi životi puno lakši na makar jedan dan, onda je i meni puno lakše radit ono što radim'', kaže.



Dino se plivanjem počeo baviti na sugestiju liječnika, majka i otac su ga vodili na bazene jednom na tjedan, a njegov talent su, kada je imao 13 godina, prepoznali treneri.



''Tu sam se jednostavno pronašao. Tu su me vidjeli treneri plivačkog kluba Mornar i tako se zakotrljala ta priča i evo… danas pišemo nove stranice splitskog sporta'', rekao je.



Za plivanje kaže da mu je život, a ljubav života mu je košarka. Kada je shvatio kako u Splitu nema gdje trenirati, odlučio je to promijeniti.



''Prije 12 godina sam se prvi put okušao, dok nisam osnovao klub nisam imao gdje ni igrati i trenirati, tako da od 2017. djelujemo i stvarno se možemo pohvaliti s dobrim rezultatima'', rekao je.

Izazovi koje je morao svladati kako bi živio dostojanstven i ispunjen život, inspirirali su ga, kaže, da pokuša pomoći i drugima, zbog čega je na prošlim izborima bio i kandidat za zamjenika gradonačelnika.



''Kroz cijeli život sam osoba s invaliditetom koja živi u Splitu i prepoznajem dosta problema s kojima sam se, prvenstveno ja osobno, susretao. Politika je ta koja ti pruža neke mogućnosti da kroz svoje djelovanje pokušaš promijenit stvari na bolje'', kaže.



Djevojku trenutačno nema, ali od ljubavi, kaže, definitivno nije odustao.



''Trenutno mi je dan prepun obaveze tako da, što se tiče ljubavi i djevojke, za sad se nemam vremena pozabavit s tim, jer ne želim da to bude ofrlje nego da bude kako spada'', zaključio je.



Od 28. kolovoza do 8. rujna sljedeće godine, Pariz će biti domaćin Paraolimpijskih igara, na kojima će nastupiti više od 4 000 parasportaša, među kojima će biti i Dino.



''Sve će biti podređeno tome. Ispunjen nam je plan i program za sljedeću godinu. Bit će jako izazovno, ali dat ću sve od sebe, kao svaki put do sad i nadat se da ću se vratit ponovno s medaljom sljedeće godine'', rekao je.



Nakon dvadeset godina uspješne karijere, otkriva, razmišlja o novoj životnoj stranici.



''Mislim da je ovo zadnja godina i da jednostavno, nakon paraolimpijskih igara u Parizu sljedeće godine ćemo podvući crtu. Opet, ne želim ništa sa sigurnošću govoriti, idem iz mjeseca u mjesec, iz treninga u trening i ako se budem dobro osjećao za godinu dana, možda budem išao dalje, ali kažem u ovom trenutku, mislim da će ovo bit moja zadnja godina'', otkrio je.



Nakon plivanja će se, kaže, posvetiti treniranju mladih, ali i ostalim interesima, među kojima je, na prvom mjestu, ljubav.

