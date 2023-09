Proizvodi četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska od vas će učiniti vrsne kuhare, Mia Kovačić otkriva sve detalje!

Omiljen društveno-odgovorni projekt Startaj Hrvatska uskoro ponovno starta na Novoj TV. Četvrta sezona projekta koji mijenja živote malim hrvatskim poduzetnicima, čiji će proizvodi doći na police velikog trgovačkog lanca, donosi vam brojne zanimljivosti. Koje? Ekipi In magazina otkriva Mia Kovačić, koja će vas i ove godine voditi kroz novu sezonu.

Njihove vrijedne ruke stoje iza proizvoda koji su dobili jedinstvenu priliku - zasjati na policama velikog trgovačkog lanca. I sve to zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska, koji poduzetnicima u Hrvatskoj donosi životni zaokret.



''Doista nije tajna koliko volim ovaj projekt zato što je to projekt u kojem ti sudjeluješ od samog nekakvog početka do punog, formiranog, produktivnog, prekrasnog obrtnika koji je proizveo nešto, koji je to plasirao na police i taj proizvod se prodaje. Ti sudjeluješ u nečijem snu'', zaključila je Mia Kovačić, voditeljica četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska".



Mia ističe kako ovaj projekt ponajviše karakterizira zajedništvo. Na snimanjima se s kandidatima izrazito poveže i potpora im je tijekom cijele sezone. A u četvrtoj sezoni, očekuje nas novih osam proizvoda koji su već oduševili i Miju.



''Ove sezone nas očekuju proizvodi gdje ćete ispasti kao vrhunski chef, moći ćete sve dobro servirati svojim prijateljima i oni će reći wau, odkud si to naučila, a nije do vas nego do dobrih proizvoda. I što se tiče onih drugih koji nisu prehrambeni, doista ja sam ostala šokirana koliko djeluju. Tako da ove godine nas isto očekuju predobri proizvodi i prekvalitetni'', objasnila je Mia.



Otkrila nam je oduševljavaju li je u projektu više prehrambeni ili možda kozmetički proizvodi.



''Ja sam uvijek za prehrambene, ali to je mrtva trka. Zapravo jer kozmetika pogotovo kakvu naši poduzetnici rade i plasiraju, to su stvarno najbolji sastojci i prirodno, a hrana opet znaš da su najbolji sastojci i prirodno i hoćeš jest. Tako da ja sam nekako vjerni fan Startaj Hrvatska jer ja kad krenem s tim proizvodima, ja sam vjerna do kraja. Ja ih kupujem, ja ih promoviram, ja svima svojima govorim'', kaže Mia.



I ove sezone pratit ćemo s kakvim su se izazovima u koštac uhvatili kandidati. Od dobre ideje, proizvodnje te naposljetku isporuke količina koje su od njih naručene.



''Biti poduzetnik pogotovo u Hrvatskoj je jako teško jer ovdje je sve dizajnirano da te ometa zato je ovo super projekt za naše poduzetnike jer ti dobiješ kondenzirano na jednom mjestu pomoć, informacije, vjetar u leđa i oni stvarno zasjednu na taj tron i kažu ja sam punokrvni poduzetnik'', rekla je Mia.



Kako su naši kandidati postali punokrvni poduzetnici, moći ćete pratiti u projektu Startaj Hrvatska uskoro na Novoj TV.

