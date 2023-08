Ekskluzivni intervju s producenticom filma o trovanju ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog: "Iako slab od trovanja, Aleksej je bio neustrašiv!

Sada vam donosimo ekskluzivni intervju s producenticom Oscarom nagrađenog dokumentarnog filma Navaljni, koji će TV premijeru imati danas na Novoj TV. Diane Becker radila je na potresnom dokumentarcu u kojem se tematiziraju događaji povezani s trovanjem ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog. Koliko je bilo riskantno snimati, kako je Aleksej reagirao na zlatni kipić te koji je trenutak najviše šokirao tvorce filma o čovjeku kojeg su pokušali ušutkati, saznajte uprilogu Matee Slogar za In magazin.

U ljeto 2020. ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni je otrovan, a od posljedica trovanja nervnim otrovom novičokom oporavljao se u Njemačkoj. Priča koju je pratio cijeli svijet bila je dostojna dokumentarnog filma, a odlučio ga je snimiti redatelj Daniel Roher. Kako je sve počelo, opisuje nam producentica Diane Becker, koja je radila na filmu.

''Upoznali smo Christa Grozeva iz Bellingcata. U nekom trenutku 2020. u listopadu Christo je došao Danielu i rekao mislim da imam trag tko je otrovao Alekseja. Daniel je pitao tko snima taj film? Christo je rekao ne znam, saznajmo. Otišli su u Black Forest kod Alekseja i njegovog tima gdje se on oporavljao od trovanja i predstavili su ideju - mi smo ovdje, povijest se ispisuje, dajte nam da snimamo i vidjet ćemo što će se dogoditi'', ispričala je Diane.



Iako slab od trovanja, Aleksej je bio neustrašiv. Tijekom snimanja dokumentarca, producentskoj ekipi predstavio je ideju - telefonom će pokušati izvući priznanje od sumnjivaca koji su ga htjeli ubiti.

''Kada je taj dan došao nitko iz njegovog tima ili bilo tko nije mislio da će od toga nešto biti. Ti ljudi nikada neće progovoriti. Hajdemo to napraviti kao vježbu i vidjet ćemo što će se dogoditi'', rekao je.



U unajmljenoj kućici usred Njemačke, naoružani samo kamerama, zvali su ruske tajne agente. Ovakvo snimanje nosi sigurnosne rizike, ali Diane objašnjava - strah je u tim trenucima nestao.

''Aleksej i njegov tim se ne boje, uvijek o tome tako govore, jednom kada s njima provedeš vrijeme i ti također skočiš u sve to i razumiješ - ako se oni ne boje, neću ni ja'', kaže.



A onda se dogodio zlatni trenutak. Navaljni se lažno predstavio i od ruskog tajnog agenta izvukao detalje o tome kako su ga otrovali. Detaljno je opisao kako su smrtonosni otrov postavili u njegovo donje rublje, a ovi trenuci šokirali su i tvorce dokumentarca.



''Kad su napokon dobili Kudryavtseva na telefon nešto se na način na koji je Aleksj razgovarao s njim počelo mijenjati i Daniel je počeo pratiti. Postalo je jasno da se nešto nevjerojatno dogodilo i u tom trenutku, Danijel uvijek prepričava, je pomislio imam li dovoljno baterije u kameri, imam li dovoljno mjesta na kartici, sve mora biti u prvom planu i osigurano'', objasnila je.



U tim trenucima produkcija je strahovala nadzire li netko kuću u kojoj su snimali, hoće li upasti i uništiti im snimku. Vjerovali su da Navaljnog i dalje neprestano prate.



''Na kraju dana mi smo napravili sve sigurnosne mjere da imamo snimku na sigurnom, pohranili je sigurno na više lokacija i išli smo dalje'', ispričala je.



U dokumentarnom filmu pojavljuju se i njegova supruga Julija, koja je ovom ruskom oporbenom političaru velika potpora.



''Ona je jako snažna, cijela obitelj je, jako su otporni, jako su dragi. i bila je privilegija biti oko njih i biti im potpora'', rekla je.



Za Navaljnog nije bilo upitno - nakon što se oporavio od trovanja, odlučio je vratiti se u Rusiju. Sve je zabilježeno u dokumentarnom filmu, a odmah pri slijetanju je uhićen. Odtad je iza rešetaka, a u zatvoru je saznao da je ovaj dokumentarac osvojio Oscar za najbolji dokumentarni film 2023.

''On komunicira sa svojim odvjetnikom i mislim da kada ga je vidio odvjetnik mu je prenijeo da je film osvojio Oscara i bio je jako sretan i potpora timu'', priča Diane.



Na dodjelu Oscara došla je njegova supruga Julija i dvoje djece, a ovaj film za cijelu ekipu koja stoji iza njega, znači mnogo.



''Za nas je tolika pažnja značila da cijeli svijet gleda i da održimo Aleksejevo ime u javnosti, da nastavimo podsjećati da on i dalje pati i da je mučen u zatvoru, to na više načina pomaže jer je to kao polica životnog osiguranja za njega na neki način iako mislim da ga polako ubijaju'', kaže Diane.



Ova producentica gostovala je na Young Leaders Forumu, održanom na otoku Sveta Katarina kod Rovinja. Ondje su bile obuhvaćene teme poslovanja i poduzetništva, međunarodne suradnje te odnosa SAD-a i Hrvatske, a riječ su, osim inozemnih, imali i domaći lideri.



