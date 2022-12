Prljavo kazalište o velikoj neostvarenoj želji: ''Sve će biti podređeno da to napravimo!''

Legendarni zagrebački bend Prljavo kazalište će u subotu, 17. prosinca, nastupiti na 17. humanitarnom koncertu za Zakladu Ana Rukavina – Želim život. Uoči nastupa, Jasenko Houra i Mladen Bodalec su našem Bojanu Kosijeru otkrili kakav poklon svojoj publici spremaju za 45. rođendan benda te progovorili o velikoj neostvarenoj želji.

Bend iz zagrebačke Dubrave prvi je nastup imao davne 1978., a nekoliko godina kasnije, pjevača Davorina Bogovića zamijenio je Mladen Bodalec.

''Pa joj, to je 1985. godina i sigurno dolazak u velik bend. Ja sam bio fasciniran i naravno da je to bilo ostvarenje mojih snova i veliki izazov i odgovornost… Mislim oni su prodavali stotine tisuća ploča i dvorane po cijeloj onoj državi i etablirani pjevač, prepoznatljiv i nije baš bilo ugodno. Ja sam mislio da je to bilo super, ali sad kad se okrenem nije baš bilo super, ali oni su imali živaca sa mnom tako da su me istrpili to prvo vrijeme, a onda sam se već prilagodio'', rekao je Mladen Bodalec.

Nekoliko desetljeća kasnije stiglo je vrijeme za proslavu 45. rođendana benda, a Prljavci će publici pokloniti novi album koji pripremaju u Sloveniji.

''A sad šta će ući na album to je vrlo nepredvidivo. Ti snimiš pjesama, znamo sigurno da ćemo gledati na to da izađemo oko 1. veljače s prvim singlom, ''Makni se metar, dva od mene'' se zove, a ovo dalje ćemo vidjeti jer znaš kako je mlađoj generaciji - njima je pjesma/spot album. Ono što je nama bio album, njima je pjesma'', govori Jasenko Houra.



Jedna od pjesama s novog albuma zove se „Moj drugi dom je stadion“ te govori o njihovu odrastanju i identificiranju sa simbolom Zagreba.

''A ova pjesma govori o nama kojima je cilj bio doći na stadion i biti dio tih ljudi, dakle u onom vremenu kad smo pasionirano pratili nogomet gdje se čovjek u jednoj sociološkoj skupini kao navijačka gdje se prepoznao. Nama je bio cilj ne zaigrati na TV-u nego doći na stadion i biti dio te priče'', govori Mladen.

A hoće li Prljavci otvoriti novi stadion koncertom?

''Ja nisam uopće u fazi je l' novi, meni je žao, neizmjerno mi je žao i to je ostalo u karijeri Kazališta…kad nismo uspjeli 94. se dogovoriti oko stadiona, to je ostalo… Znaš, mi smo sve u Zagrebu globalno napravili, trg smo svirali ne znam koliko puta, Dolce, ispred katedrale, Arene, sve smo odradili, stadion je ostao da se odradi i to bez obzira kakav bio, novi ili stari, to je naša želja da mi to napravimo. Volio bi to napraviti, pretpostavljam i bend, da je to bendu želja. Sve će biti podređeno da to napravimo, a sad – ako bude bude. Planovi su zato da se mijenjaju'', iskreno je rekao Jasenko Houra.

Prljavci će uz Gibonnija i Miroslava Škoru u subotu nastupiti na tradicionalnom koncertu Želim život za Zakladu Ana Rukavina. Legendarni bend još je 2009. Zakladi dao prava na prihode od izvođenja pjesama Mojoj majci, Crno-bijeli svijet, Sretno dijete, S vremena na vrijeme i Heroj ulice.

''Uvijek su te priče i ljudski životi, znaš ono, pogotovo… Ja sam došao iz kuće koja je liječnička, a poznavajući tu cijelu priču iz tog jednog kuta…naprosto se čovjek ne može staviti u tu situaciju osim što možeš kad su neke stvari dobrih i plemenitih namjera i kad vidiš da pomaže drugima, mi nemamo šta govoriti, ni ja ni ti. Ostanem i šutim. Ako smo i malo nekome pomogli, daj Bože da smo nekome pomogli i da smo društvu napravili dobro'', kaže Jasenko Houra.

A dio ove velike humanitarne priče možete biti i vi, pozivom na broj 060 9000, koji je otvoren do kraja prosinca.

''Dragi prijatelji budite s nama 17. prosinca na koncertu Želim život Zaklade Ana Rukavina. I naravno zovite već sada 060 9000'', poručio je Mladen Bodalec.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.